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中美印太較勁 王毅「跳島戰術」將訪太平洋8國

記者廖士鋒／綜合報導
中國外長王毅將出訪索羅門跟太平洋邦交國。(路透資料照片)
中國外長王毅將出訪索羅門跟太平洋邦交國。(路透資料照片)

中國與索羅門群島4月簽署安全協定，引起西方陣營關注，如今美日印澳「四國峰會」剛落幕，美宣布組「印太經濟架構」後，中國24日宣布外交部長王毅將於5月26日至6月4日，訪問七個南太平洋島國及東帝汶，北京當局採「跳島戰術」，與美國互別苗頭意味濃厚。

中國外交部24日以發言人汪文斌名義，透過官網宣布這項訊息。汪文斌表示，王毅將於上述期間，正式訪問索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等八國。除位處東南亞的東帝汶外，其餘七國均屬南太平洋國家。

他提到，除上述八國外，王毅還將對密克羅尼西亞進行「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Isalnds）總理兼外長、紐埃（Niue）總理兼外長舉行視訊會晤。期間並在斐濟主持召開第二次「中國—太平洋島國」外長會。

中國外交部官網並發布「中國—太平洋島國合作事實清單」，回顧過去中國跟太平洋島國的各項交流與援助，涵蓋政治、安全與地區事務、經濟、發展和抗疫等層面。

在安全合作部分，該「事實清單」提到，太平洋島國的防務和軍隊高層曾多次訪問中國，並參加北京香山論壇、加勒比和南太地區高級別防務論壇、抗戰勝利70周年閱兵等活動。此外，解放軍「和平方舟」號醫院船曾兩度訪問斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加、萬那杜，開展巡診與贈藥活動。

王毅此訪包括日前與北京簽署安全協定的索羅門群島，據外電引述索羅門政府發布聲明指出，這是雙方建交32個月後的「歷史性訪問」。王毅出訪規模約為20人的代表團。中國駐索羅門大使李明則透露，此次訪問的「亮點」是雙方將簽署多項重要雙邊協議。

由於中國與索羅門群島4月間簽署安全協定，引起美國、澳洲等西方陣營高度關注。日前更有外媒披露，北京正與吉里巴斯及另一個南太平洋島國談判洽簽安全協定。早前還有傳言指，中國有意在吉里巴斯翻修美軍遺留的軍用機場跑道，引發中國在南太平洋建立軍事存在的疑慮。不過，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾強調，不會允許中國在索國設立軍事基地。

美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日在東京登場。（取材自微博）
美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日在東京登場。（取材自微博）

王毅 北京 幾內亞

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