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聯手抗中 四方安全對話聯合聲明：反對武力改變現狀

記者賴錦宏／即時報導
美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日上午在東京登場。（取材自微博）
美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日上午在東京登場。（取材自微博）

美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日上午在日本東京的首相官邸登場，四國領袖發佈聯合聲明稱，堅決反對旨在改變現狀、加劇緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動。外界認為，考慮到中國經濟和軍事影響力增強，與會四方磋商合作應對。

會議討論和各自對烏克蘭衝突的反應並評估了對印太地區的影響。聲明指出，致力於通過共享威脅信息來改善國家的防禦和關鍵的基礎設施。

會議並構建旨在監視該地區非法捕魚的信息共享框架。美國白宮官員指出，所收集的信息不列為機密，會與大範圍夥伴共享。

大陸國務委員、外交部長王毅稍早前表示，美國的印太戰略本質上是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，最終必然是一個失敗的戰略。

參與這次峰會的領袖包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理阿爾巴尼塞（Anthony Albanese）。

四方安全對話峰會聚焦印太地區議題，被視為抗衡中國的影響力。今次峰會可能觸及議題包括因應中國、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓及經濟合作等4大部分。

岸田文雄指，俄羅斯出兵烏克蘭是對《聯合國憲章》原則的正面挑戰，強調不應容許類似的事件在印太地區發生。他敦促四國仔細傾聽包括太平洋島國的意見，幫助解決他們面臨的直接挑戰。阿爾巴內塞承諾澳洲新政府會捍衞印太自由開放，將為太平洋國家提供更多支持。

日本經濟新聞則報導，這次四方安全對話也有拉攏印度，就有關中國與俄羅斯磋商彼此對安全保障威脅理解的意圖。

烏克蘭 俄羅斯 日本

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