美日印澳4方對話 強化5G、生技合作 分析：加速圍中

日本示威者抗議美國推動印太經濟框架。 （路透）

美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日在東京舉行，日媒報導，峰會聲明草案顯示，四國擬在5G 及生技領域強化合作，藉此對抗推動「軍民融合」的中國。有專家認為，四方安全對話已從安全架構轉向經濟議題，名為「經濟」實搞「政治」，目的是填補美國「印太戰略」短板，加速對圍堵中國。

美國總統拜登23日在東京宣布正式啟動「印太經濟框架」（IPEF），並公布包括日本 及印度在內的13個國家成為初始成員。不過美方公布的細節並未能減輕外界對IPEF真正目的及運作方式的質疑，白宮承認IPEF不會為成員國提供任何關稅優惠或市場准入措施，與傳統自貿區大相逕庭。

日本讀賣新聞報導，目前已知「四方安全對話」峰會共同聲明中有關先進技術領域的草案內容，包括四國將在有關5G及生物技術成立官民對話機制，且四國將制訂共同原則，建構不依賴中國的半導體等供應鏈。

根據目前已知的草案，有關通訊技術5G與未來的6Ｇ及生物技術方面，將在政府與產業界設置對話機制；有關5G部分，四國預料將同意致力業者多元化、提升相互運用性及安全性。

四國有意在無訊通訊技術致力官民合作，主要是四國國內並沒有可以與中國通訊設備大廠華為等中企相抗衡的民間企業，進而產生危機感。

影響這次四方安全對話峰會的一大因素是烏克蘭戰爭。美國、日本和澳洲都積極參與制裁俄國 ，但印度不但沒有參與制裁，還拒絕公開批評俄國，並擴大進口俄國石油。

美國總統拜登和日本首相岸田文雄23日在東京會談後的聯合聲明，關切香港及新疆人權，要求中國譴責俄國入侵烏克蘭，還反對中方在南海的威脅行動。

不過，法媒指出，四方安全對話的聯合聲明，語氣可能會比美日峰會聲明溫和，可能不會直接點名中方。

文匯報報導，拜登23日在東京宣布啟動IPEF，美國商務部長雷蒙多表示，IPEF是故意不走傳統自貿協議那種降低貿易壁壘的道路，並稱框架的目的是重建美國在印太地區的經濟領導，同時為區內國家提供中國以外的合作對象。

中國社會科學院美國研究所助理研究員馬偉認為，IPEF存在現實困難，中國在全球和亞太地區供應鏈中的地位，絕不是短期內可以替代的。

中國國際問題學者周信撰文指出，美國四處兜售的「印太經濟框架」，折射出美國當前在本地區「心虛+底虛」的困境，及互利合作無心、單挑中國無力的窘境。這個「舊藥方」解決不了美國的「心病」，更無法應對本地區面臨的新問題和新挑戰。