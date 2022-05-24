我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

環球時報：美國明暗兩隻手 正伸向中國

中國新聞組／北京24日電
中國國務委員兼外長王毅23日向聯合國亞太經社會成員喊話，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。（取材自環球網）
中國國務委員兼外長王毅23日向聯合國亞太經社會成員喊話，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。（取材自環球網）

美國總統拜登23日在東京拋出「會防衛台灣」的震撼彈，成為拜登訪日第二天所有國際媒體的頭條，「印太經濟框架」話題熱度瞬間降溫 。中國官媒環球時報批美國明暗兩隻手正伸向中國，「如果台灣問題是美國對華博弈的一條『明線』，那麼美國剛宣布『印太經濟框架』，其實是一條『暗線』」。

環時評論文章認為，美明著拉抬台灣問題，暗著以「印太經濟框架」聚焦產業技術、供應鍊和貿易經濟，企圖把亞太優勢資源框到自己的小圈子裡。

拜登在東京宣布正式啟動「印太經濟框架」（IPEF），並公布包括日本及印度在內的13個國家成為初始成員。美國商務部長雷蒙多表示，IPEF不走傳統自貿協議降低貿易壁壘的道路，並稱框架的目的是重建美國在印太地區的經濟領導，同時為區內國家提供中國以外的合作對象。

環球時報指出，IPEF排除中國加入，其中不包括談判降低關稅的計畫，也不包括清除市場准入壁壘的廣泛措施。亞洲國家最想要的就是更多進入美國市場的機會，「IPEF恰好給不了」。甚至美國國內對於這個IPEF框架也大多抱著有名無實的看法。

環時直指，美國在聯合日本、南韓，把控住高端芯片和半導體產業之後，下一步的意圖就是站在產業鍊和供應鏈的頂端，想進一步卡住中國相關產業技術發展和經濟發展的脖子。

而在領導人會談後聯合記者會上，拜登更是將台灣與烏克蘭問題聯繫起來，稱如果武力奪取台灣將成為另一個類似於在烏克蘭發生的行動。此言令全場措手不及。白宮官員急拋聲明表示，美國的官方立場保持不變，並重申一個中國政策。

中國外交部發言人汪文斌對美方的言論表達強烈不滿和堅決反對。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。國務委員兼外長王毅23日更向聯合國亞太經社會成員喊話，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

環時批評，如果台灣問題是美國對華博弈的一條「明線」，那麼美國剛宣布「印太經濟框架」，其實是一條「暗線」。因為，美國企圖藉這個聚焦產業技術、供應鍊和貿易經濟的安排，把亞太的優勢資源，框到自己的小圈子裡。

拜登 烏克蘭 日本

上一則

唱紅「青春」民謠詩人沈慶52歲車禍亡 網慟「我的青春逝去了」

下一則

美日印澳4方對話 強化5G、生技合作 分析：加速圍中

延伸閱讀

拜登政府中國政策 傳布林肯26日公布

拜登政府中國政策 傳布林肯26日公布
國務卿布林肯 傳本周將公布拜登政府「中國政策」

國務卿布林肯 傳本周將公布拜登政府「中國政策」
拜登總統與相關人士 對台政策發言總整理

拜登總統與相關人士 對台政策發言總整理
評／拜登看台灣或帶有個人情感 美國政策不變不容忽視

評／拜登看台灣或帶有個人情感 美國政策不變不容忽視

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入