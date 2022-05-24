環球時報：美國明暗兩隻手 正伸向中國

中國國務委員兼外長王毅23日向聯合國亞太經社會成員喊話，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。（取材自環球網）

美國總統拜登 23日在東京拋出「會防衛台灣」的震撼彈，成為拜登訪日第二天所有國際媒體的頭條，「印太經濟框架」話題熱度瞬間降溫 。中國官媒環球時報批美國明暗兩隻手正伸向中國，「如果台灣問題是美國對華博弈的一條『明線』，那麼美國剛宣布『印太經濟框架』，其實是一條『暗線』」。

環時評論文章認為，美明著拉抬台灣問題，暗著以「印太經濟框架」聚焦產業技術、供應鍊和貿易經濟，企圖把亞太優勢資源框到自己的小圈子裡。

拜登在東京宣布正式啟動「印太經濟框架」（IPEF），並公布包括日本 及印度在內的13個國家成為初始成員。美國商務部長雷蒙多表示，IPEF不走傳統自貿協議降低貿易壁壘的道路，並稱框架的目的是重建美國在印太地區的經濟領導，同時為區內國家提供中國以外的合作對象。

環球時報指出，IPEF排除中國加入，其中不包括談判降低關稅的計畫，也不包括清除市場准入壁壘的廣泛措施。亞洲國家最想要的就是更多進入美國市場的機會，「IPEF恰好給不了」。甚至美國國內對於這個IPEF框架也大多抱著有名無實的看法。

環時直指，美國在聯合日本、南韓，把控住高端芯片和半導體產業之後，下一步的意圖就是站在產業鍊和供應鏈的頂端，想進一步卡住中國相關產業技術發展和經濟發展的脖子。

而在領導人會談後聯合記者會上，拜登更是將台灣與烏克蘭 問題聯繫起來，稱如果武力奪取台灣將成為另一個類似於在烏克蘭發生的行動。此言令全場措手不及。白宮官員急拋聲明表示，美國的官方立場保持不變，並重申一個中國政策。

中國外交部發言人汪文斌對美方的言論表達強烈不滿和堅決反對。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。國務委員兼外長王毅23日更向聯合國亞太經社會成員喊話，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

環時批評，如果台灣問題是美國對華博弈的一條「明線」，那麼美國剛宣布「印太經濟框架」，其實是一條「暗線」。因為，美國企圖藉這個聚焦產業技術、供應鍊和貿易經濟的安排，把亞太的優勢資源，框到自己的小圈子裡。