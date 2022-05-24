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「上屆政府所為」 拜登：考慮取消對中加徵關稅

中國新聞組／北京24日電
美國總統拜登(左)表示，美國對中國加徵的關稅即將到期，他正在考慮取消這些關稅。（美聯社）
美國總統拜登(左)表示，美國對中國加徵的關稅即將到期，他正在考慮取消這些關稅。（美聯社）

美國總統拜登與日本首相岸田文雄在東京會談後共同出席記者會，由於美國對中國加徵的關稅即將到期，呼籲取消這種懲罰性關稅的聲浪愈來愈大。對此，拜登鬆口表示，「我正考慮做這件事。這些關稅都不是我們加徵的，是上屆政府加徵的，而我正在考慮取消。」拜登一席話激勵23日美股、歐股大漲。

拜登說，這趟亞洲行結束後，會與財長葉倫討論對中國課徵的進口關稅，暗示華府至少可能撤銷部分川普時期的關稅措施。拜登也稱，美國經濟陷入衰退並非無可避免，但他承認美國消費者生計壓力沉重。

拜登鬆口考慮取消部分關稅的消息提振市場情緒，美股四大指數23日終場齊揚，史坦普指數從熊市邊緣回升 1.86%，道瓊收漲超過600點。歐股也強力上揚。

4年前，美國政府依據301條款對兩項中國輸美商品加徵關稅，分別於2018年7月6日及8月23日生效，總計對中國每年價值500億美元的輸美商品加徵25%的關稅。

這兩項關稅行動將於今年7月6日及8月23日分別到期，呼籲取消懲罰性關稅的聲音愈來愈多。上周葉倫也說，川普實施的一些關稅「似乎對消費者和企業的傷害更大」，且無益於處理中國構成的實質問題。

BBC中文網報導，繼美國貿易代表戴琪之後，拜登的言論再次在大洋彼岸的中國掀起討論熱潮，有觀點認為，為期四年的貿易戰可能就此終結，中國官方也發聲稱「有利於美國，有利於中國，有利於世界」。

討論熱潮在美國則更為激烈——一方面是政府內部，美國財長葉倫和貿易代表戴琪的觀點針鋒相對；葉倫贊成廢除關稅，以抵禦通脹，戴琪則不願意放棄美國對中國的重要籌碼，並希望繼續藉關稅來重塑中國的經濟行為。

另一方面，美國大型零售商對高關稅叫苦不迭，大部分民眾卻支持對中國的懲罰性關稅。

拜登政府將在今年11月面臨中期選舉的考驗。是高通脹對支持率打擊更大，還是軟化對中國立場對支持率打擊更大？這是拜登當前面臨的兩難抉擇，也可能影響決定中美之間這場曠日持久的貿易戰的未來走向。

關稅 拜登 葉倫

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