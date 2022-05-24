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「是中國改變」澳洲新總理：中澳僵局難解

中國新聞組／北京24日電
澳洲新總理艾班尼斯（右）23日宣誓就職後，隨即與新任的外長黃英賢（左）搭機赴日本準備出席「四方安全對話」。（路透）
澳洲新總理艾班尼斯（右）23日宣誓就職後，隨即與新任的外長黃英賢（左）搭機赴日本準備出席「四方安全對話」。（路透）

澳洲新任總理艾班尼斯(前譯亞伯尼希)24日將在東京與美國、日本印度領袖展開四方安全對話（Quad）峰會，他23日表示，澳洲與中國的關係將依舊「艱困」。

路透報導，艾班尼斯23日宣誓成為澳洲第31位總理後，在記者會上表示：「改變的是中國，不是澳洲。澳洲永遠捍衛我們的價值觀，我所領導的政府將會這麼做。」

中國是澳洲最大貿易夥伴，但近年來雙方在貿易、新冠病毒起源及澳洲指控外國干預等議題上發生衝突後，兩國關係陷入低點。

澳洲21日的聯邦大選計票作業仍未結束，內閣也還未敲定，艾班尼斯已經先宣誓就任總理，以便24日在東京與美國總統拜登、日本首相岸田文雄及印度總理莫迪舉行四方安全對話。

艾班尼斯表示，他已與拜登通話，期待與他以及日本、印度領袖展開會談。艾班尼斯預計25日返回澳洲。

艾班尼斯在聲明中說，「這次訪問契合艾班尼斯政府眼中的澳洲外交政策三大支柱：澳美的同盟關係、澳洲與區域的接觸、以及澳洲對跨國論壇的支持。」

澳洲工黨21日在聯邦大選勝出，終結保守派聯盟近10年執政後，工黨領袖艾班尼斯成為總理。

路透報導，艾班尼斯承諾展開「變革之旅」，並矢言打擊氣候變遷、高漲的物價及不平等。

他就職前表示：「澳洲政壇變天，不僅是我生命重要的一天，也是國家重要的一天。我希望開啟機會的道路，塑造變革，帶著民眾走上變革之旅，我希望凝聚整個國家。」

澳洲 印度 日本

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