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澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

澳洲新總理會說中文 中媒：別太樂觀 「中國通談判更狠」

中國新聞組／北京23日電
澳洲新總理亞伯尼希也是中國通。（取材自牛彈琴微信）
澳洲新總理亞伯尼希也是中國通。（取材自牛彈琴微信）

澳洲政壇一夜變天，由勞工黨亞伯尼希贏得總理大選，他是又一個會說中文的總理。資深媒體人牛彈琴說，不管前總理莫里森怎麼竭盡全力，怎麼對中國潑髒水，他還是丟掉了總理的寶座。

牛彈琴表示，一個國家，中國通執政，到底是好事還是壞事？表面看，肯定不是壞事。能講中文的政治家，總比不講中文的，更了解中國。溝通起來，肯定更順暢一些，也可少走一些彎路。

但中國通執政，也更了解中國的弱點、短處，知己知彼嘛，談判起來更不會手軟；而且，為了避免被政敵攻擊，對中國的態度，往往更狠更辣。

牛彈琴稱，前總理陸克文能說一口流利漢語，互聯網上自稱「老陸」，確實很有個人魅力。但在他執政期間，中澳關係也不咋的，摩擦也不少。當然，自由黨執政後，中澳關係更是急轉直下。

所以，對於亞伯尼希上台，我們可以有期待，期待別再瞎折騰。過去幾年，澳洲經濟在西方一枝獨秀，中國是最大的增長動力，與中國關係搞這麼僵，真不明白這些澳洲政客到底怎麼想的？更別提，澳洲又被稱為白澳，背後，還有美國政客的各種指導。

牛彈琴說，這個世界，你方唱罷我登場，聽其言、觀其行，做好自己的事情，這最重要。關鍵是經濟，對澳洲是這樣，對很多國家來說，也是這樣。

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