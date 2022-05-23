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環時：美國總統拜登訪日行程 嗆中更露骨

中國新聞組／北京23日電
來自日本各地的數百名民眾22日在東京舉行集會和示威遊行，抗議美國總統拜登訪日之行，抵制日美首腦會晤和美日印澳「四邊機制」峰會。（新華社）
來自日本各地的數百名民眾22日在東京舉行集會和示威遊行，抗議美國總統拜登訪日之行，抵制日美首腦會晤和美日印澳「四邊機制」峰會。（新華社）

美國總統拜登已飛抵東京開始為期三天的訪日之行。日本媒體報導，「中國問題」將是日美首腦會談的核心議題，雙方也將討論美日「核保護傘」、涉港、涉疆、台海以及對東海和釣魚島等問題。中國官媒分析，較之拜登訪問的首站南韓，東京行程瀰漫更露骨也更濃烈的「反華」、「遏華」味道，拜登將把這趟亞洲之行「圍堵遏制中國」的氣氛拉滿。

官媒環球時報報導，拜登的訪日行程包括日美首腦會談、啟動「印太經濟框架」、舉行「四方安全對話」峰會等。雙。較之在南韓時討論的涉朝鮮和區域合作等問題，拜登訪日行程中「針對中國」的意圖更加露骨。而日本也竭盡所能證明自己比首爾更是美國「疼愛的寶寶」，提前就已開始為討論中國開發東海地區的問題「營造氣氛」，不想只當是美國在亞太的小跟班。

日本共同社援引消息人士的話說，日美首腦「基本確定」將在會談中確認美國對日「核保護傘」的重要性。雙方將會協調在聯合聲明中寫明加強美國以核武器和常規力量參與日本防衛的「延伸威懾」。報導說，此舉「意在對抗擁有核武器的俄羅斯和中國」。加上即將啟動的「印太經濟框架」以及「四方安全對話」峰會，拜登屆時將把這趟亞洲之行「圍堵遏制中國」的氣氛拉滿。

分析指出，一些日本政客將矛頭指向中國，渲染「不能允許印太地區出現類似烏克蘭危機的局面」、「強烈反對中國在東海及南海憑藉實力單方面改變現狀」等輿論。甚至還有人將「地區現狀」進一步詮釋為「台海現狀」，以「維護台海和平」的名義勾連「台獨」分子，妄圖插手台灣問題。至此，日本的思路已經比較清晰。不過是學著華盛頓「基於規則的秩序」那套說辭，想要打著所謂「維護地區現狀」的旗號，行打壓中國之實。

分析並說，表面看，近期日本的一系列舉動針對的是所謂「中國威脅」，其實它骨子裡想要的是重新成為列強，也就是政治大國。日本認為，自己已經是世界第三大經濟體了，下一步就要有與之匹配的軍事力量和政治地位。這就不僅要增加軍費，還要突破法律限制，這些都是為了讓自己未來「翻身」成為列強而設計的。對於這樣一個具有戰略野心的日本，中國決不能放鬆警惕。

日本 拜登 南韓

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