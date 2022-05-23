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嗆中新招？ 英媒曝拜登海事倡議追蹤「非法捕魚」

中國新聞組／北京23日電
中國漁船被指非法捕魚的情況嚴重，「四方安全對話」將倡議反制。（路透資料照片）
中國漁船被指非法捕魚的情況嚴重，「四方安全對話」將倡議反制。（路透資料照片）

拜登亞洲之行要搞新動作？英國金融時報22日引述美國官員的話報導，美國、日本、澳洲和印度將在東京舉行的「四方安全對話」峰會上公布一項海事倡議--建立一套系統藉以追踪中國「非法捕魚」活動。中國官媒對此表示，這是繼美國籌畫「印太經濟框架」劍指中國後，又一針對中國的潛在舉動。

中央社引述金融時報報導說，這項海事倡議將利用衛星科技，透過連接新加坡和印度的監測中心，創建一個從印度洋到南太平洋的非法捕魚監控系統。美官員在提及上述計畫時聲稱，中國要為印太地區95%的「非法捕撈」活動負責。

美國總統拜登已抵日訪問，將參加在東京舉行的「四方安全對話」會議。中國外長王毅針對拜登亞洲行已表態，稱美國炮製出來的「印太戰略」最終必然是一個失敗的戰略。而面對中國日益強硬的態度，上述4國已經加強合作。

根據金融時報報導，這項海事倡議將使這些國家能夠監控非法捕魚，即使這些漁船關閉通常用來追蹤船隻的應答機。

白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）5月稍早說，美國很快會宣布打擊太平洋非法捕魚的計畫。印太地區一些國家對中國龐大的捕魚船隊感到憤怒，這些國家認為中國漁船經常侵犯其專屬經濟區，造成環境破壞和經濟損失。

金融時報在描述上述構想時表示，美國將這一舉措視為一項更廣泛戰略的一部分--該戰略旨在減少一些太平洋島國對中國日益增長的依賴。另一位官員還透露，美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、英國和法國將很快發起一項名為「太平洋夥伴」的倡議，以幫助太平洋島國。

針對這項美日印澳所謂的「打擊非法捕魚」構想，環球網認為是「瞄準中國」，稱美方不止一次憑空捏造中國「非法遠洋捕魚」，中國外交部發言人華春瑩早已表示，中國是負責任的漁業國家，堅持走綠色可持續發展道路。對遠洋漁船違規違法行為「零容忍」，同本地區國家長期以來保持密切溝通與合作，致力於維護海洋漁業生產秩序和海洋生態環境。

而就在金融時報曝出美國這一潛在最新舉動之際，針對記者問及美國正在大力推銷旨在圍堵中國的所謂「印太戰略」，中國國務委員兼外長王毅22日表示，美國的「印太戰略」正在引發國際上尤其是亞太各國越來越多的警惕和擔憂。因為這個所謂「戰略」的馬腳已經露出來了，不僅想抹去「亞太」的名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭，「可謂司馬昭之心，路人皆知」。

拜登 印度 王毅

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