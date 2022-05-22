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澳洲變天 環時：對中強硬料不變

中國新聞組／北京22日電
澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希(左)將接任莫里森成為新任總理。圖為2人日前在競選場合握手。(澎湃視頻截圖)
澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希(左)將接任莫里森成為新任總理。圖為2人日前在競選場合握手。(澎湃視頻截圖)

澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希將接任莫里森成為新任總理。中外媒體聚焦正處於低谷的中澳關係是否會有所改變。分析多認為，兩人在對華政策上都具一致的「強硬性」，亞伯尼希甚至可能比同樣是工黨執政時間的前總理陸克文更為強硬並親美。但考量澳洲通貨膨脹率處於20年以來最高點，可能會降低涉華問題的聲調，不像以前那樣全部衝到第一線，以換取加強與中國的經貿合作，挽救國內經濟。

官媒環球時報分析指出，亞伯尼希之前已經表態，若當選，將會出席3天後在東京舉行的美澳日印「四方會談」，並支持英美澳同盟（AUKUS）機制。由此看來，澳洲對華政策似不會迎來太大轉圜，尤其有華人背景的黃英賢料將擔任亞伯尼希的外交部長，而曾稱中國更加具侵略性的黃英賢，對華態度似乎比過去的工黨政府更為強硬。

不過，澳洲通貨膨脹率處於20年以來的最高點。聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳認為，工黨上台以後首先就是抑制物價較快上漲。在這樣一個大前提下，工黨有可能會把亞太地區政策做一些調整。比如和中國等亞太貿易伙伴可能會進一步密切經貿合作。

于鐳表示，具體到對華的政治和外交方面，澳洲可能會降低涉華問題的聲調，在對華問題上做一些微調，比如不會像以前那樣全部衝到第一線。但徹底改變對華政策的可能性不大。比如在四方機制、與日本的軍事同盟建構、南海及太平洋島國問題上的態度仍會繼續。

更多可能是，于鐳認為，澳洲會要求中國兌現雙邊自貿協定，要求中國落實RCEP對澳開放市場，以此換取澳在一些相關問題上表態的弱化。

但報導也指出，不少分析認為，雖同為工黨政府，但亞伯尼希政府會比陸克文時期對華更為強硬。但工黨的上台至少給中澳關係改善提供了一個契機。 如果工黨上台以後在對華的態度和方式上能夠相對柔和、靈活一些，中澳關係的緊張關係在未來是有很大可能性緩和下來的。

至於在澳洲的華人移民如何解讀，BBC報導引述一位在澳洲政府工作的從長欣女士說，新冠帶來的種族歧視等影響是長期的。她批評莫里森政府總是宣傳北京是澳洲人的敵人等等，致很少人真正全面地了解中國。她認為，工黨的中國政策穩健，就算中澳回不到過去的蜜月期，但「需要給中國一點尊重」。

報導並指出，許多分析都認為，澳洲基本上也將持續親美路線，對華政策的核心戰略，應該不會有所質變。

澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希將接任莫里森成為新任總理。(取材自觀察者網)
澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希將接任莫里森成為新任總理。(取材自觀察者網)

澳洲 華人 通貨膨脹

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