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「沒人關心經濟」 馬化騰打賞這篇文 為何胡錫進急跳腳?

中國新聞組／北京22日電
環球時報特約評論員胡錫進。(取材自鳳凰網)
環球時報特約評論員胡錫進。(取材自鳳凰網)

近日，環球時報前總編輯胡錫進接連發出關於防疫及如何救經濟的言論，被指釋出反習訊號。網上更流傳一篇文章「除了胡錫進，沒人關心經濟」，引發回響 。騰訊主席馬化騰疑在朋友圈轉發還打賞這篇文章，朋友圈截圖被瘋傳，胡錫進昨天連忙發文稱，「不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴甚麼高帽」。

來源：YouTube

上海等地因疫情封控，引來國內外對中國經濟前景的質疑。胡錫進近日在個人微博多次發文強調抗疫與保經濟應取得平衡，獲不少網民點讚並整理出他的金句。包括「只要抗疫而不計經濟和其餘，也決不會是中國的風格」，「光用口號安撫公眾，這樣的市場信心激勵不會起作用的」，「中國除了基本政策宣示，恐怕還需要把工具箱完全打開」，「與國際壓力和新冠病毒這樣的洪水猛獸對抗對衝，恐怕需要『震撼彈』級別的手段上場」等。

不少網民對胡錫進接連談救經濟的文章直呼「憂國憂民」，「這些話竟然出自胡錫進」，「老胡的膽子太大了」，並質疑「我們的經濟學家在幹什麼？」，「經濟精英們連胡錫進都不如」。

隨後，20日，一篇署名張明揚、題為「除了胡錫進，沒人關心經濟了」的文章突破在網上被大量轉傳，文中讚胡錫進說了「大實話」，「甚至有了一些『死諫』的悲情感」。

網傳的馬化騰朋友圈截圖。(取材自財視傳媒)
網傳的馬化騰朋友圈截圖。(取材自財視傳媒)

據財視傳媒報導，有渠道顯示，馬化騰轉發了該文章並評論「這段描述得太形象了」。這段內容是「部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班。至於什麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，當然，如果他們叫的外賣晚了十分鐘，他們可是會罵娘的，罵起外賣小哥來比誰都狠。」

報導說，尚無法證實馬化騰發出以上評論。不過馬化騰行事一向低調，近日又傳出騰訊裁員，引來不少猜測，瞬間刷爆社交網絡。胡錫進也因此被不少網民譽為「向政府死諫的悲劇英雄」。

對此，胡錫進昨天連忙發文稱，「關心中國經濟的豈止老胡！」。現在經常有人把他當一個話題「蹭」流量，希望評論者尊重基本事實，「不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴什麼高帽」。像說「除了胡錫進，沒人關心經濟了」，明顯是誇張之論，甚至是瞎說。

他強調，「老胡就是個普通的媒體人，在履行作為流量『大V』的社會責任」，他從不覺得自己說話是冒了多大風險。「在這當中，我個人的羽毛尤其不重要」，作為一名黨的新聞工作者，注定與黨的事業，與這個時代任務和使命共榮辱。

騰訊公司董事長馬化騰。(取材自百度圖庫)
騰訊公司董事長馬化騰。(取材自百度圖庫)

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