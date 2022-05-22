英媒：繼索羅門後 中將與吉里巴斯簽安全協議

2019年，中國國務委員兼外交部長王毅（右）與吉里巴斯總統馬茂簽署公報建交。（新華社）

美國及其盟友透露，在上月與索羅門群島簽署安全協議後，北京 與太平洋中部島國吉里巴斯的安全協議磋商已進入尾聲階段，中國政府至少還與另一個太平洋島國進行安全協議磋商，協議內容與索羅門群島簽署的相同。中國與吉里巴斯的安全協議，引發美澳日等國擔憂。英媒指出，中國外長王毅下周將率團出訪前往這些島國。

英國「金融時報」報導，中國政府長期以來將吉里巴斯視為合作對象，後者在2019年與台灣斷交後，與中國建交。中國與吉里巴斯簽訂的協議是否將類似於與索羅門群島簽訂的協議引發西方國家關注，一位美國官員說，中國將目光投向吉里巴斯已經有一段時間了，北京試圖在太平洋島嶼國家建立戰略據點。

吉里巴斯的外交部長福恩（Michael Foon）否認其政府正在「與任何夥伴討論安全協議」。不過，反對派領導人蘭博恩（Tessie Eria Lambourne）說，她並不知道有這樣的會談，但「該國與中國迅速變化的關係讓當地人感到擔憂」。她還說，「中國計畫在我們地區的戰略位置建立軍事存在，我們在這個計畫中是下一個」。

美國國務院 一位官員說，美國非常認真對待那些對安全協議的擔憂，特別是對吉里巴斯的擔憂。他說，人們擔心中國也在與湯加和瓦努阿圖進行談判。「中國人似乎正在全球範圍內努力擴大他們可以採取軍事或準軍事方式運作的地方」。他認為北京還與該地區其他國家有安全協議，包括斐濟和巴布亞新幾內亞。

早前，中國與索羅門群島簽署安全協議後，美國和澳洲 等國公開表示反對這份協議。

這項協定尚未公布，但3月間曝光的草稿內容顯示，中國軍艦可在距澳洲海岸僅2000公里處的港口安全停泊；同時在索羅門群島發生動亂時，中國可應索國當局要求，派遣武警進駐維安。

但索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）指出，不會容許中國在當地設立軍事基地，他並稱協議草案不存在任何「險惡」之處。