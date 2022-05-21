拜登抵韓首日 王毅與拉美三國外長通話挖美國後院

中國國務委員兼外交部長王毅。新華社

美國總統拜登 20日下午抵達南韓，展開期上任後首次亞洲之行。一般認為，遏制中國是拜登此行主要任務。對此，北京當局也不甘示弱。同一天，中國國務委員兼外長王毅 就接連與烏拉圭、厄瓜多、尼加拉瓜 等三國外長達通電話，就發展中拉關係闡述中方的立場和觀點。

拉丁美洲向來被視為美國的後院。根據中國外交部新聞稿，王毅告訴三國外長，中國同拉美和加勒比國家雖然相距遙遠，但具有廣泛共同利益，始終相互支持幫助。中拉合作是互利共贏的南南合作。

王毅表示，中方高度重視烏拉圭、厄瓜多、尼加拉瓜等國家在地區事務中的獨特影響，讚賞三國為推動中拉關係發展所作積極貢獻，希望繼續深化各領域務實合作，促進中拉關係再上新台階。

王毅還說，「我們反對一些國家固守冷戰思維，企圖以意識形態對抗來分裂國際社會。中國同拉美的合作是平等互利的合作，沒有任何地緣政治考慮，不謀求針對誰或取代誰，也不應受第三方的干擾和影響。」

他強調，中國國家主席習近平從攜手構建人類命運共同體高度，提出了全球發展倡議和全球安全倡議，為全球發展和安全事業給出「中國方案」，得到包括拉美和加勒比地區在內的100多個國家的熱烈響應。

王毅稱，面對後疫情時期各種全球性挑戰，中拉要共同維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，切實維護中拉的主權、安全和發展利益。中方願與拉美和加勒比各國加強在國際和多邊事務中的協調配合，共同高舉多邊主義旗幟，促進國際社會團結合作，為複雜多變的國際形勢注入更多正能量。

王毅在與三國外長通電話時均提及「一個中國原則」。在與尼加拉瓜外長蒙卡達通電話時，王毅還對尼加拉瓜恪守一個中國原則，反對任何形式台獨，在涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場表達讚賞。

蒙卡達則告訴王毅，世界上只有一個中國，尼方將繼續毫不動搖堅持一個中國原則。尼方高度認同中方提出的一系列國際倡議，盼同中方深化各領域務實合作，加強在國際事務中協調配合，共同反對霸權主義，推進世界多極化進程，維護世界和平與安全。