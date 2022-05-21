追蹤航運數據 路透：中國悄悄增購俄羅斯低價石油

中國被指正悄悄地以低廉價格增購俄羅斯石油。（示意圖，圖取材自Pixabay圖庫）

根據航運數據和與路透交談的石油 交易商表示，中國正悄悄地以低廉價格增購俄羅斯 石油，填補俄國 2月入侵烏克蘭後，西方買家放棄與俄國開展業務所留下的缺口。但在一個月前，中國因擔心遭西方制裁俄羅斯牽連，曾削減俄國石油進口量。

但相關報導一出，俄羅斯塔斯社卻稱白宮國安顧問蘇利文認為中國購買俄羅斯石油以補充其儲備，不會違反美國的對俄制裁。報導並說美國沒有看到中國系統地幫助俄羅斯躲避西方制裁，相關報導引起部分中媒跟進。

根據油輪追蹤公司Vortexa Analytics估計，5月中國海運俄國石油進口量，將躍升至接近創紀錄的每日110萬桶，高於第一季的每日75萬桶和2021年的每日80萬桶。

根據路透和5家貿易公司看到的航運數據、一份船舶經紀人報告，亞洲最大煉油廠中國石化旗下貿易部門聯合石化與中國國防集團北方工業的子公司振華石油一起牽頭採購。貿易公司表示，在香港註冊的Livna Shipping Ltd最近也成為俄國石油進入中國的主要託運商。

中國石化拒絕置評。振華石油和Livna沒有回應置評請求。

美國、英國和其他一些主要石油買家在俄國入侵烏克蘭後不久，就禁止進口俄國石油。歐盟正在敲定進一步的制裁措施，包括禁止購買俄國石油。

世界最大兩家大宗商品交易商維多集團和托克集團在歐盟對俄國新一輪制裁於5月15日生效前，已逐步停止從俄國最大石油生產商俄羅斯石油公司採購。依歐盟新一輪制裁，除非有保障歐盟能源需求的「絕對必要」，否則禁止採購。

根據交易商，相較於俄國入侵烏克蘭前，現貨價差如今俄油每桶便宜約29美元，低廉俄國石油對中國煉油廠來說是福音。

根據政府協議，中國另外通過輸油管接收俄國約每日80萬桶石油。這將使5月進口量達到每日近200萬桶，占中國總需求的15%。對俄國而言，石油銷售有助於緩解制裁對其經濟的打擊。

觀察者網報導，中國發改委19日發布聲明稱，為妥善應對國際地緣政治衝突導致國際油氣價格暴漲對中國的影響，正組織有關企業大力提升國內石油天然氣勘探開發力度，多方組織資源進口，保持煉廠安全穩定運行。