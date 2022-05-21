我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

中國新聞組／北京21日電
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

美媒報導指出，中共3月向部分高級官員發出禁令，禁止其配偶、子女直接或間接持有海外房地產或實體股份，違反此禁令的官員將失去晉升機會。分析指出，俄羅斯因俄烏戰爭接連受到西方國家制裁，這份禁令顯示中共總書記習近平試圖以俄為「前車之鑑」，將中共面臨的地緣政治風險降至最低。但中組部目前對此沒有回應。

法廣引述華爾街日報19日報導稱，知情人士表示，中共中央組織部是在一份內部通知中概述了這項禁令，禁令中所稱的高級官員，主要對象是部級官員。同時也禁止高級官員及其直系親屬在海外金融機構開設帳戶，除非他們有正當理由，例如學習或工作。

知情人士並表示，官員們必須簽署承諾書，聲明遵守以上這些新規定。目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力，不過一些高級官員的家庭成員已經出售海外公司持股，以遵守相關規定。

報導稱，該指令發布，意在防未來受到類似於目前國際社會對於俄羅斯所做的各類制裁，顯示習近平試圖將中共面臨的地緣政治風險降至最低，擔心如果美國和其他西方國家對中國領導人及其親屬實施制裁，具海外金融風險的官員可能會成為一種負擔，類似於對中國領導人及其親屬的制裁。而這項禁令可能也會在今年晚些時候舉行的中共領導層改組中，為增加習近平的影響力發揮作用。

美國之音報導，外交政策（Foreign Policy）雜誌副編輯巴默（James Palmer）認為，這項禁令是習近平上台後「反腐運動」的延續。「黨內菁英在海外投資一直都不是被讚許的事，受到各種監管。」監管的原因之一是這些資產在海外，中國的管轄長臂難以觸及；另一原因是這觸犯了中共領導層本身的利益。

但巴默認為這項規定要執行很困難，因為中共黨內每個高官都希望能在海外擁有資產作為預備方案，方便在必要的時候逃離中國。

部分專家則對這項禁令抱持懷疑態度。中國問題專家利明璋（Bill Bishop）在推特發文稱，「我們現在正身處在中共菁英政治流言的愚蠢季節」。目前為止並沒有看到可信的資料能夠證實這項資訊，這個訊息顯然混雜了「期望與操縱」。如果這項政策真的執行，「不久之後加州和紐約市將出現一些不錯的房地產交易」。

中共 習近平 房地產

上一則

北京阻斷新冠疫情 祭4措施從嚴從緊 「推動社會面進一步靜下來」

下一則

北京海淀防疫升級 全區居家辦公、小區實施封閉式管理

延伸閱讀

清零後遺症 中國成長率將被美國超越 1976年來首見

清零後遺症 中國成長率將被美國超越 1976年來首見
拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話
白宮：拜登與習近平未來幾周可能通話

白宮：拜登與習近平未來幾周可能通話
習近平缺席官媒頭版引熱議 港學者：次數無明顯變化

習近平缺席官媒頭版引熱議 港學者：次數無明顯變化

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認