俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

美媒報導指出，中共 3月向部分高級官員發出禁令，禁止其配偶、子女直接或間接持有海外房地產 或實體股份，違反此禁令的官員將失去晉升機會。分析指出，俄羅斯因俄烏戰爭接連受到西方國家制裁，這份禁令顯示中共總書記習近平 試圖以俄為「前車之鑑」，將中共面臨的地緣政治風險降至最低。但中組部目前對此沒有回應。

法廣引述華爾街日報19日報導稱，知情人士表示，中共中央組織部是在一份內部通知中概述了這項禁令，禁令中所稱的高級官員，主要對象是部級官員。同時也禁止高級官員及其直系親屬在海外金融機構開設帳戶，除非他們有正當理由，例如學習或工作。

知情人士並表示，官員們必須簽署承諾書，聲明遵守以上這些新規定。目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力，不過一些高級官員的家庭成員已經出售海外公司持股，以遵守相關規定。

報導稱，該指令發布，意在防未來受到類似於目前國際社會對於俄羅斯所做的各類制裁，顯示習近平試圖將中共面臨的地緣政治風險降至最低，擔心如果美國和其他西方國家對中國領導人及其親屬實施制裁，具海外金融風險的官員可能會成為一種負擔，類似於對中國領導人及其親屬的制裁。而這項禁令可能也會在今年晚些時候舉行的中共領導層改組中，為增加習近平的影響力發揮作用。

美國之音報導，外交政策（Foreign Policy）雜誌副編輯巴默（James Palmer）認為，這項禁令是習近平上台後「反腐運動」的延續。「黨內菁英在海外投資一直都不是被讚許的事，受到各種監管。」監管的原因之一是這些資產在海外，中國的管轄長臂難以觸及；另一原因是這觸犯了中共領導層本身的利益。

但巴默認為這項規定要執行很困難，因為中共黨內每個高官都希望能在海外擁有資產作為預備方案，方便在必要的時候逃離中國。

部分專家則對這項禁令抱持懷疑態度。中國問題專家利明璋（Bill Bishop）在推特發文稱，「我們現在正身處在中共菁英政治流言的愚蠢季節」。目前為止並沒有看到可信的資料能夠證實這項資訊，這個訊息顯然混雜了「期望與操縱」。如果這項政策真的執行，「不久之後加州和紐約市將出現一些不錯的房地產交易」。