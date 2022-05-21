「封城」重創經濟 上海生產跌逾6成、消費近腰斬

上海封控區的街道上，一位市民騎自行車前行。 （Getty Images）

上海「封城」重創經濟，據上海市統計局公布4月規模以上工業企業產值，較去年同期重跌逾6成，幾乎所有產業呈現衰退，又以外企、港澳台商受影響最大。4月上海消費品零售額接近「腰斬」，以住宿餐飲業表現最差。商務部 20日指出，將全力以赴穩住外貿外資基本盤，緩解因疫中斷的產業鏈供應鏈 問題，積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等協定。

第一財經報導，據上海市統計局發布數據，4月上海市規模以上工業企業完成工業總產值人民幣1286.17億元，比去年同期下降61.5%。其中，國企跌49.3%、私企跌63%、港澳台商控股跌68.3%、外企跌70.2%。

製造重跌6成1，消費也慘兮兮。社會消費品零售總額為人民幣716.9億元，年跌48.3%，其中，住宿餐飲業跌69%，批發零售業跌46.3%。

累計前4個月，上海規模以上工業總產值為人民幣11579億元，比去年同期下降12.6%；社會消費品零售總額為人民幣5099.25億元，年跌14.2%。

上海市衛健委20日通報，新增染疫數858例（本土確診和無症狀感染者），較前1日增加約17%，當天還出現3例社會面感染，終止連5日社會面清零。

央視報導，中國商務部日前表示，今年中國對外貿易形勢十分嚴峻，「穩增長的困難和壓力前所未有」。第二季因疫情 多點爆發，物流運輸面臨困境，進而造成產業鏈發生斷鏈，不少外貿企業營運受影響。

中國商務部副部長盛秋平20日表示，當前外貿情勢嚴峻複雜，將全力以赴穩住外貿外資基本盤，緩解因疫情造成的產業鏈供應鏈中斷問題，積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等協定。

盛秋平表示，當前外貿發展面臨嚴峻複雜的國內外情勢，但將堅持穩中求進工作基調，深入落實各項政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水平。

他還提到「進一步加強國際合作」，要辦好進博會、廣交會、服貿會等重大經貿展會；用好深化區域全面經濟夥伴協定（RCEP）自貿協定，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）進程。