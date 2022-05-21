清零苦果? 中GDP今年恐輸美 是1976年來首見

中國多地皆曾嚴格封控，車水馬龍的街道常常一夕變一片冷清，連帶也重創經濟，進而影響GDP數字。 （路透）

中國國家主席習近平 下「軍令狀」要求今年中國GDP超過美國的目標，外媒唱衰稱難以達成。彭博資訊報導，中國堅持「清零」防疫政策，嚴格的封控衝擊經濟，可能導致中國今年成長率遭美國「超車」，那將是1976年來首見。經濟學家預測，中國今年國內生產毛額（GDP）成長率可能只有2%，而美國今年成長率被估可達2.8%。

儘管北京 當局祭出財政、貨幣寬鬆及監管法規鬆綁等刺激措施，設法緩和衝擊，但在厲行習近平「清零」政策下，嚴格封控措施抑制經濟活動。對照下，美國經濟雖仍與居高不下的通膨搏鬥，強勁的企業招聘和消費者支出仍撐起經濟成長。

目前分析師預期中國2022年經濟成長率的中位數，可望高於4%，彭博經濟學家的預測值落在最低端。世界銀行資料顯示，中國上一回全年成長率落後美國，是1976年的事了，那年中國經濟才剛從「文化大革命」十年動盪期開始復甦。1970年代末的「改革開放」運動，使中國成長加快腳步。

若今年中國成長率果真只有2%，將遠低於官方今年設定的約5.5%目標，也將是北京自1990年代末開始逐年訂定成長目標以來，首次大幅低於目標（2020年官方礙於新冠疫情衝擊，並未公布經濟目標）。

華爾街日報報導，美國經濟2021年第4季增長5.5%，增速超過中國的4.0%。總統拜登當時表示，這是20年來美國經濟增速首次超過中國，這引發中國政府高層官員的不安。在此背景下，習近平已指示官員，全力確保今年成長率超越美國。為響應習近平提振經濟的號召，中國政府部門正討論加速大型基礎建設項目的建設計畫，此外也討論刺激消費的計畫。

知情人士還提到，目前中國官員正打算與外國投資 者和企業舉行會議「以安撫那些因中國政府整頓民營領域而感到不安的投資者和企業」。此外，中國政府也在扭轉房地產等其他行業的政策，以提振經濟，例如放寬購房限制、延後實施房地產稅。

然而，上海等大都市封城抗疫，已重創國內支出。一些經濟學家估計，中國GDP第2季可能萎縮，4月零售銷售和工業生產俱降已是警訊。

日前中國國家統計局公布第一季的經濟成長率為4.8%，低於目標。國際機構近日也紛紛下調中國的全年預測數字，有機構甚至下修至4.2%。