挺俄羅斯？習近平：金磚國家要照顧彼此核心利益

中國國家主席習近平19日在金磚國家外長會晤開幕式上發表視頻致辭。（新華社）

中共 黨內「習降李升」傳言近來盛傳，中國國家主席習近平 昨日晚間在金磚國家外長會晤開幕式上，當著俄羅斯外長強調，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益。習釋出挺俄訊息，並藉國際盛會登官媒頭版，或事關中共黨內權鬥；另有研究表示，習登官媒頭版次數無明顯變化。

綜合媒體報導，金磚五國分別為巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。外長會晤以視頻方式舉行，包括俄羅斯外交部長拉夫洛夫等五個主要的新興市場 國家外長參會，中國作為2022年金磚主席國，由中國國務委員兼外長王毅主持會晤。習近平則在金磚國家外長會晤開幕式上發表視頻致辭，習強調，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗。

習近平指出，當前，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

習近平強調，歷史和現實告訴我們，以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險。

他表示，前不久提出了全球安全倡議，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切。並強調反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗，共建人類安全共同體。

習近平強調，面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作，比以往任何時候都更為重要。五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕越做越大。

另據中央社報導，有輿論稱習近平多日缺席人民日報頭版，國務院總理李克強曝光度提高，揣測高層政治有變動。香港大學中國傳媒研究計畫分析，習近平缺席的次數較往年無明顯變化。

據統計，2012年11月習近平上任以來，有將近500天缺席頭版。其中2013年111次，2014年74次，2015年97次。2016年，習近平在中共19屆六中全會裡確立了「習核心」的地位，這年他缺席頭版次數為88次。2017年73次，2018年則只有20次。

截至19日，今年5月習近平缺席的次數為4次，分別是3、8、17和18日。文章指出，習近平依舊是5月份人民日報報導中提到次數最多的中共政治局常委，遙遙領先李克強。