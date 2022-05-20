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跟進「五眼聯盟」盟邦 加拿大5G網路禁華為、中興

中國新聞組／北京20日電
加拿大19日宣布，將以國安疑慮為由，禁止在5G無線網路中使用中國電信設備華為與中興通訊的產品和服務。圖為中國福建一間華為門市。（中新社）
加拿大19日宣布，將以國安疑慮為由，禁止在5G無線網路中使用中國電信設備華為與中興通訊的產品和服務。圖為中國福建一間華為門市。（中新社）

加拿大官員昨宣布，將以國安疑慮為由，禁止在5G無線網路中使用中國電信設備巨擘華為與中興通訊的產品和服務，就此加入「五眼聯盟」盟邦排除華為的行列。

中央社引述美聯社報導，加拿大與澳洲、美國、英國、紐西蘭共組情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes），原本加拿大是五國之中唯一一個還沒禁止或限制在5G網路中使用華為設備的國家。

法新社報導，加拿大工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）與公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）昨在記者會中公布上述消息。

沈潘表示，「我們宣布有意禁止加拿大電信系統中納入華為與中興通訊的產品與服務」，形容它們會讓國家安全面臨風險。

沈潘還說：「已安裝這類設備的供應商，將被要求停止使用並移除。」

加拿大已對此事審查多年，並數度延後決定，如今繼美國和其他盟邦之後做此決策。

美國警告，讓中國科技企業掌握進入關鍵電信基礎設施的管道有安全隱患，這類管道可能會被拿來從事間諜活動。華為與北京當局都駁斥這種說法。

加拿大 華為 5G

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