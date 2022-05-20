我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

拜登亞洲行 中宣布南海軍演 官媒加碼批「挑事之旅」

中國新聞組／北京20日電
美國總統拜登(左)展開亞洲行，環球時報18日評論，各種跡象表明這是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。(Getty Images資料照片)
美國總統拜登(左)展開亞洲行，環球時報18日評論，各種跡象表明這是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。(Getty Images資料照片)

美國總統拜登今天開啟其上任以來的首次亞洲之行，北京高度關注並文武威嚇，除在拜登行前宣布於南海展開軍事訓練，官媒也批這是一場事先張揚、「針對中國的挑事之旅」，嘲諷拜欲藉其主導的「印太經濟架構」拉攏亞太國家對抗中國是「理想很豐滿，但現實很骨感」。專家並預測美日在台海問題上的挑釁性表述可能更進一步，中國屆時必須釋放更加清晰堅決的警告信號。

拜登總統今天出訪南韓日本，分別與南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄會面，並將在東京主持由美國、日本、印度和澳洲組成的「四邊機制」會議。

中國海南海事局宣布，自19日18時至23日18時在南海進行軍事訓練，演習區域位在海南島的東南方水域。由於時值拜登行前及出訪期間，警告意味濃厚。

官媒環球時報則發布評論指出，這是拜登上任16個月以來首訪亞洲，意圖非常明顯，即打破「美國忙於歐洲事務」的印象，向外界傳遞其「戰略中心仍在亞太」、「最重要的對手仍是中國」的信號。

評論引述中國社科院美國所副所長袁征表示，美國外交的重點仍是推進「印太戰略」，台灣是華盛頓整個「印太戰略」的一張「牌」。預料在美日領導人峰會上，兩國在台海問題上的挑釁性表述有可能會更進一步。

評論指出，拜登此行預料也將啟動其主導的「印太經濟架構」，彌補華盛頓「印太戰略」中的經濟短板，拉攏中國周邊更多國家。「印太經濟架構」就是「經濟抗中牌」。

不過中國社會科學院亞太與戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平表示，「印太經濟架構」本質上依然是一個戰略安全合作框架，其中涉及到經濟合作的內容並不符合市場規律，更多依然是地緣政治的內涵。

「比如，它沒有涉及到美國市場的准入，沒有稅費優惠，那麼這個經濟框架的吸引力到底在哪裡？所以這一經濟框架到底有多少可持續性，後續潛力有多大，要打上一個大大的問號。」許利平稱，白宮無法為該地區國家提供可行方案替代它們的最大貿易夥伴中國，「我認為美國想用經濟抓手籠絡亞太國家，理想很豐滿，但現實很骨感。」

環時此前並發社評稱，近段時間美國官員和媒體一直都毫不避諱，大談拜登將如何與南韓、日本協調圍堵或排斥中國。「這讓中國人怎麼看待美方承諾的『四不一無意』？這能不讓亞太地區所有珍惜和平發展環境的人產生警惕嗎？」這是冷戰結束後的國際交往中極不正常的現象。美國自詡「印太常駐大國」，理應呵護亞太這片合作發展的熱土，而不是讓它成為零和博弈的「戰場」。

拜登 日本 南韓

上一則

李克強訪雲南未戴口罩 網猜：不甩習近平清零政策？

延伸閱讀

馬斯克改挺共和黨 但不當金主 白宮：最不挺勞工的富翁

馬斯克改挺共和黨 但不當金主 白宮：最不挺勞工的富翁
白宮：拜登與習近平未來幾周可能通話

白宮：拜登與習近平未來幾周可能通話
拜登白宮會瑞典芬蘭領袖 力挺加入北約

拜登白宮會瑞典芬蘭領袖 力挺加入北約
美：拜登不會訪問非軍事區 北韓恐趁亞洲行試射飛彈

美：拜登不會訪問非軍事區 北韓恐趁亞洲行試射飛彈

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工