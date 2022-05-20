拜登亞洲行 中宣布南海軍演 官媒加碼批「挑事之旅」

美國總統拜登(左)展開亞洲行，環球時報18日評論，各種跡象表明這是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。(Getty Images資料照片)

美國總統拜登 今天開啟其上任以來的首次亞洲之行，北京高度關注並文武威嚇，除在拜登行前宣布於南海展開軍事訓練，官媒也批這是一場事先張揚、「針對中國的挑事之旅」，嘲諷拜欲藉其主導的「印太經濟架構」拉攏亞太國家對抗中國是「理想很豐滿，但現實很骨感」。專家並預測美日在台海問題上的挑釁性表述可能更進一步，中國屆時必須釋放更加清晰堅決的警告信號。

拜登總統今天出訪南韓 和日本 ，分別與南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄會面，並將在東京主持由美國、日本、印度和澳洲組成的「四邊機制」會議。

中國海南海事局宣布，自19日18時至23日18時在南海進行軍事訓練，演習區域位在海南島的東南方水域。由於時值拜登行前及出訪期間，警告意味濃厚。

官媒環球時報則發布評論指出，這是拜登上任16個月以來首訪亞洲，意圖非常明顯，即打破「美國忙於歐洲事務」的印象，向外界傳遞其「戰略中心仍在亞太」、「最重要的對手仍是中國」的信號。

評論引述中國社科院美國所副所長袁征表示，美國外交的重點仍是推進「印太戰略」，台灣是華盛頓整個「印太戰略」的一張「牌」。預料在美日領導人峰會上，兩國在台海問題上的挑釁性表述有可能會更進一步。

評論指出，拜登此行預料也將啟動其主導的「印太經濟架構」，彌補華盛頓「印太戰略」中的經濟短板，拉攏中國周邊更多國家。「印太經濟架構」就是「經濟抗中牌」。

不過中國社會科學院亞太與戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平表示，「印太經濟架構」本質上依然是一個戰略安全合作框架，其中涉及到經濟合作的內容並不符合市場規律，更多依然是地緣政治的內涵。

「比如，它沒有涉及到美國市場的准入，沒有稅費優惠，那麼這個經濟框架的吸引力到底在哪裡？所以這一經濟框架到底有多少可持續性，後續潛力有多大，要打上一個大大的問號。」許利平稱，白宮無法為該地區國家提供可行方案替代它們的最大貿易夥伴中國，「我認為美國想用經濟抓手籠絡亞太國家，理想很豐滿，但現實很骨感。」

環時此前並發社評稱，近段時間美國官員和媒體一直都毫不避諱，大談拜登將如何與南韓、日本協調圍堵或排斥中國。「這讓中國人怎麼看待美方承諾的『四不一無意』？這能不讓亞太地區所有珍惜和平發展環境的人產生警惕嗎？」這是冷戰結束後的國際交往中極不正常的現象。美國自詡「印太常駐大國」，理應呵護亞太這片合作發展的熱土，而不是讓它成為零和博弈的「戰場」。