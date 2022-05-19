中關注拜登亞洲行 王毅視訊日外相：勿損中利益

中國外長王毅（中）與日本外相林芳正舉行視訊會晤，強調日美合作不應損及中國的利益。（新華社）

美國總統拜登 即將出訪日本和南韓 前夕，中國國務委員兼外長王毅 18日與日本外相林芳正舉行視訊會晤，王毅向林芳正直言，「日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益」。

拜登即將訪問南韓和日本，並參與美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，北京對拜登的亞洲行高度關注。

據中國外交部官網，王毅指出，日方即將主辦美日印澳「四方安全對話」峰會。「令人關注和警惕的是，美國領導人還未成行，日美聯手抗中的論調就已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣」。

王毅稱，日美是同盟關係，中日則締結有和平友好條約。「日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益」。他稱，希望日方汲取歷史教訓，著眼地區和平穩定，務必謹慎行事，「不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途」。

談及雙邊關係時，王毅指，「近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基」。他強調，「日方應恪守迄今做出的承諾，遵守兩國間基本信義，不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大」。

王毅稱，當務之急的三件事情，其一就是「及時排除干擾因素」。其次，要把握兩國關係正確方向。他稱，「四個政治文件」奠定雙方互為合作夥伴，互不構成威脅等重要原則共識，兩國關係越複雜嚴峻，越要不忘初心。

同時，要充沛兩國關係前進動力。王毅稱，經貿合作是雙邊關係壓艙石和推進器。雙方應深挖合作潛力，在數位經濟、綠色低碳、氣變治理等領域加強協調合作。

據中方發布，林芳正表示，日中擁有廣泛共同利益，合作潛力巨大、前景廣闊。雙方要根據兩國領導人達成的重要共識，致力發展建設性、穩定的雙邊關係。日方願與中方一道，保持坦率溝通，增進政治互信。

拜登首次亞洲行，南韓政府高度重視。據環球時報報導，拜登將成為南韓龍山總統府接待的首位正式外賓，南韓總統尹錫悅的「外交首秀」引發廣泛關注，而將韓美同盟打造成囊括安保、經濟、高科技、供應鏈在內的「全面同盟關係」也成為尹錫悅政府的目標。

與此同時，日本對拜登的此次訪問也十分重視。值得注意的是，日本政府渴望與美國在軍事、外交、經濟發展上達成的目標都或多或少與中國有關。