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聯合國派員訪新疆 中國外交部表態歡迎

記者廖士鋒／綜合報導
隨著聯合國人權高級專員到訪新疆，新疆議題及其背後的人權觀差異，料將成為國際輿論焦點。（歐新社）
隨著聯合國人權高級專員到訪新疆，新疆議題及其背後的人權觀差異，料將成為國際輿論焦點。（歐新社）

在僵持許久後，聯合國人權高級專員日前宣布已跟北京達成共識將到訪新疆，中國外交部公開表態歡迎，並稱相關消息會適時發布。

據央視新聞報導，中國外交部發言人汪文斌18日指出，中方歡迎聯合國人權高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）5月訪問中國並參訪新疆。

此前，聯合國人權高級專員辦公室曾提到，將於5月底前展開訪問，預定將花一周時間前往廣州及新疆展開「有意義且不受限」的訪問，但不會到訪北京。而早前北京與聯合國人權高級專員雙方針對新疆參訪議題僵持不下，直到3月8日，巴舍萊才在日內瓦人權理事會宣布，已經跟北京就訪問新疆達成共識。

而就在巴舍萊將抵達新疆訪問前夕，中共新疆自治區黨委會議推出「關於深入學習貫徹習近平法治思想完整準確貫徹新時代黨的治疆方略奮力推進新疆社會穩定和長治久安的決議」，指出要奮力推進「新疆社會穩定」跟「長治久安」，並走「中國人權發展道路」，內容強調「鑄牢中華民族共同體意識」以及「堅持宗教中國化方向」等。

新疆議題近年成為中國跟歐美的一個重要爭執點，法國駐聯合國大使2021年10月在聯合國第三委員會發表43國聯合聲明，關注新疆地區的人權，涉及「再教育營」、「強迫節育」等訊息，並敦促中國政府允許觀察員進入新疆了解情況，中國駐聯合國大使張軍稱這是「謊言」和「毫無根據的指控」。而古巴等60多國則發表另一份聲明，強調應該尊重各國主權完整跟獨立，並認為「不干涉他國內政」是國際原則。

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