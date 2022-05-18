俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

「一旦有國家根據西方的遊戲規則，開始發展成為多極世界的中心，西方就立即決定改寫規則。」俄羅斯 外長拉夫羅夫17日如此吐槽一些西方國家。他確信，中國、印度 和其他正在崛起的大國不會就此接受西方強加的角色，當個「聽話的啞巴」。

觀察者網引述俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫17日在一個教育 論壇上說，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。

他說：「西方直接稱，是時候改革經濟機構了，而這些機構原是西方在『美國迫使世界其他國家接受的機制』基礎上創建的。正是在這些全球貿易和金融機制的基礎上，中國遵循其中的規則，打敗了西方和美國，脫穎而出。」

俄媒稱，經濟學家預計，中國的GDP即將超過美國。然而，在工業產值、債務與GDP比率等方面，中國已經領先其全球主要經濟競爭對手，國債規模僅為3.7兆美元，而美國接近30.5兆美元。

根據拉夫羅夫的描述，西方大國曾努力用一種霸權體系取代多極世界，迫使所有其他國家按照他們的規則運作。這些規則由世界貿易組織、國際貨幣基金組織和世界銀行等機構執行。如今，西方不願接受新權力中心的出現，尤其是看到他們超越原「宗主國」時。

「一旦有國家根據西方的遊戲規則，在這些領域運轉地更好，開始發展成為多極世界的中心——比如中國、印度和其他大國，西方就立即決定改寫規則。」

但他確信，在全球體系中，中國、印度和其他正在崛起的新興大國不會簡單地接受西方分配給他們的角色。

他認為，「世界趨勢是加強多極化，因為就事論事，新的經濟增長和金融權力的中心正在出現，並且已經出現。當然，隨之而來的是政治影響。中國、印度、巴西、南非，他們都是金磚國家，在這一模式下，西方被迫與新的世界增長中心對話。」

「自尊自重的大國不會忍受西方希望它們扮演的角色，充當聽話的啞巴。」

三天前，拉夫羅夫還提到，西方針對莫斯科發起「全面混合戰」，但俄羅斯將透過與中國、印度等國家建立更深入的夥伴關係，頂住制裁壓力。