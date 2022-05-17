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日本擬將中共軍委列攻擊目標？ 中國軍事專家唱衰

記者陳言喬／綜合報導
日本議員谷田惠二指出，自民黨並未將中共中央軍委和五大戰區司令部排除於目標之外。 （取材自環球網）
日本議員谷田惠二指出，自民黨並未將中共中央軍委和五大戰區司令部排除於目標之外。 （取材自環球網）

日本可能將中國軍事決策機構列為攻擊目標？面對中國擴張軍力對日本安全環境構成愈來愈嚴重的威脅，這種猜測「正在日本安全圈子裡愈演愈烈」。日本共同社15日報導，日本擬議中的「對敵基地攻擊能力」，可能包括以中共總書記習近平領導的中國武裝力量最高決策機構「中共中央軍事委員會」（CMC）為目標。

據報導，日本眾議院外務委員會11日舉行會議時，日本共產黨議員谷田恵二提問，執政自民黨對於「對敵基地攻擊能力」的提案並未將中共中央軍委和五大戰區司令部排除於目標之外，此舉是否會引發與中國的全面戰爭？

對上述內容，中國軍事專家回應稱，日本國土面積小，沒有縱深，一旦被回以報復，日本是無法承受的。另一位專家也表示，日本官方不會也「不敢」公開談論。

據了解，日本自民黨4月27日在包括「國家安全保障戰略」在內的3份外交安全政策建議文件中提出，日本政府應具備「反擊能力」以打擊敵方基地和具有「指揮控制功能」的目標。

在日本眾議院外委會一次會議上被問及「是否將中共中央軍委列為攻擊目標」這件事時，首相岸田內閣高官包括日本外相和防衛副大臣都拒絕直接作答或澄清，這更加重外界的猜測。

環球時報引述中國軍事專家宋忠平稱，當前日本已向攻防兼備邁進，日本彈道導彈和巡航導彈技術都很成熟。此外，從美國購買的F-35戰機也可在防區內外對敵方的核心目標實施攻擊，因此日本具備打擊和攻擊能力。

他說，問題關鍵不在於日本有沒有能力打擊敵方指揮系統，而在於打擊之後的後果，日本是否能承受得住報復以及相應代價。

宋忠平稱，「與一戰、二戰不同，現代化戰爭一旦爆發，參戰一方誰也無法遠離戰爭」。一般來說，一旦兩國之間爆發全面戰爭，打擊目標首選對方進攻性軍事力量，包括機場、港口、指揮系統。

環球網資訊評論文章稱，雖然日本右翼竭力渲染「中國威脅」，有關「對敵基地攻擊能力」的討論也已多多少少涉及中國，但一位日本問題學者認為，日本政府層面不「挑明」直接針對中國。

是否會將中國軍事決策機構列為「反擊」目標？日本官方不會也「不敢」公開談論。

一個根本原因，是它現在仍未擺脫和平憲法第九條的制度限制。

看得出來，岸田已經抑制不住推動修憲的渴望。5月3日。他在日本憲法實施75週年紀念日講話中公開稱，修憲是極其重要的課題，必須盡早實現。即便如此，東京和日本右翼在推動修憲方面仍面臨國內外多重壓力和制約，沒能邁出實質性步伐。

中國的東風17彈道飛彈。（取材自新華網）
中國的東風17彈道飛彈。（取材自新華網）

日本 中共 眾議院

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