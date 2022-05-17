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新聞評論／中國經濟「標誌性年分」經濟學家提3要點

特派員李春
今年是中國經濟的「標誌性年份」。(路透)
今年是中國經濟的「標誌性年份」。(路透)

與上海陸家嘴論壇齊名的北京五道口首席經濟學家論壇，成這兩天的熱門話題。焦點在老智囊余永定身上，因他跟李稻葵有一段核酸的梗，還因他會前有一段高論，說今年是中國經濟「標誌性年分」。

五道口首席經濟學家論壇現場有些熱點笑點，比如談及疫情應對，清華的李稻葵敢說可以「把人隔離起來生產，一邊生產一邊隔離」；而余永定將其變成黑色幽默，回稱：「我不能展開回答你的問題了，我已經連續做了十幾天核酸，現在有彈窗，我得出去跟他們交涉。」

余永定是中國知名經濟學家，就算不再到高層行走，學術地位仍不易動搖。事後就此有各種妙論，有說這經濟學家上論壇，本想指點一下江山，誰料不能解釋核酸；有說別看余老貴為老國師，一個核酸彈窗（即手機上禁行的黃碼），就能嚇得他六神無主，這才是五道口的精彩。

不過被核酸彈窗嚇到關機退場前，余永定還是完成他的演講，但多數官媒沒有用，因余永定講了一個憂心題目，即中國作為擁有14億人口的大國，生存和發展離不開對能源和糧食的依賴，因此應該有充足的戰略物資。他還提到另一個敏感話題，即結合國際環境的變化，中國一方面可以降低外匯儲備在海外資產中的占比，另一方面則要提高海外資產特別是外匯儲備的安全性。

不過北京經濟界對余永定另一話題更感興趣，即五道口論壇前一天，有個CMF中國宏觀經濟論壇，論壇題目枯燥，但余永定講的題目引人，他斷言今年是中國經濟「標誌性的年分」。

余永定那次談話有三要點，一是中國2008年通貨膨脹一度達到8.2%，此後10多年是低通膨甚至通貨收縮時期。但今年可能是一個標誌性的年分，在今年通貨膨脹形勢可能會發生變化；

二是進入2000年代後，儲蓄大於投資、供給大於需求已成了中國經濟的常態。實際上，許多做法已經打破了央行不能為政府提供資金的禁忌。央行和財政部應該而且可以密切配合；

三是中國確實從很多方面佐證了現代貨幣理論的某些觀點，但不應陷入解釋或者貫徹現代貨幣理論框架的範圍內，應強調貨幣和財政政策的協調，但更要審時度勢地調整二者的協調關係。

余永定這些話，意圖透過回顧中國通膨財赤往事，大談美國聯儲局與美國財政部關係，想以此來說過去中國財經主導者反對的，就是現代貨幣理論主張的。又斷言現代貨幣理論不能成為中國制定宏觀經濟政策、財政貨幣政策的指導思想。他主張今年這「標誌性年分」，美國的量化寬鬆之類可以來拿中國用了。如果經濟處於有效需求不足狀態，中央銀行繞道購買國債，為財政赤字融資，使擴張性財政政策得以發揮刺激經濟增長的效用。

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