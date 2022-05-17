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封控衝擊經濟 中多項指標下行 4月失業率飆2年新高

中國新聞組／北京17日電
中國本土疫情造成經濟下行壓力加大。圖為山東省青州市一家汽車製造企業工人在生產線上裝配作業。 （新華社）
中國本土疫情造成經濟下行壓力加大。圖為山東省青州市一家汽車製造企業工人在生產線上裝配作業。 （新華社）

中國多點散發的本土疫情及封控，造成經濟下行壓力加大。

國家統計局公布，今年4月，中國規模以上工業企業增加值年減2.9%，創2020年1到2月以來的兩年多新低，這也是時隔兩年後再次出現負成長。其中，汽車製造業受創最深，年減31.8%。受封控影響，4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%，這一數值創下2020年3月以來新高。上海、長春等31個大城市，失業率甚至攀升6.7%

大公報報導，國家統計局16日公布工業、投資、消費、就業率等領域的多項4月經濟數據，在上海、河南、北京等多地本土疫情持續的背景下，相關數據表現不佳。

由於疫情導致交通物流受阻等因素，4月份，工業生產出現下降，當月規模以上工業增加值同比下降2.9%，製造業下降4.6%。從地區看，長三角地區規模以上工業增加值下降14.1%，東北地區工業下降16.9%，主要都是受疫情影響部分企業停工停產造成。

在消費領域，4月份非生活必需品銷售和餐飲銷售受疫情影響比較明顯，其中商品零售額同比下降9.7%，餐飲收入下降22.7%，這拉低社會消費品零售總額的增長，使其同比下降達到11.1%。受疫情衝擊較嚴重的長三角和東北地區，其限額以上單位消費品零售額同比下降幅度更是均超過30%。

分產業來看，4月41個大類行業中，僅18個行業年增率正成長，其中汽車製造業年減31.8%最多、通用設備製造業年減15.8%、紡織業下降6.3%、非金屬礦物製品業減6.2%、專用設備製造業降5.5%。

根據國家統計局數據，4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%，這一數值創下2020年3月以來新高。由於本輪疫情多爆發於上海、長春等大城市，導致31個大城市城鎮調查失業率攀升0.7個百分點至6.7%。

2022年，高校畢業生規模將達到1076萬人。在此背景下，年輕人就業承壓突出，16-24歲人口調查失業率明顯高於總體6.1%的水平，錄得18.2%，更是創有歷史數據以來最高。

值得關注的是，1至4月房地產銷售額年減29.5％；前3月則下跌22.7％。路透依公開數據計算，4月中國房地產銷售額較去年同期大減46.6％，這是自2010年以來最大降幅，且較3月跌幅26.17％再擴大。

對於產業受到疫情衝擊，國家統計局發言人付凌暉強調，中國經濟體量可觀，抗風險衝擊韌性強，今年4月，部分地區受疫情影響衝擊嚴重，但是從全國看，主要生產需求指標總量規模依然可觀，高質量發展大勢未變。

疫情 就業 汽車

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