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中國經濟「倒春寒」 官5依據：5月改善

中國新聞組／北京17日電
中國4月規模以上工業企業增加值年減2.9%，創2020年1到2月以來的兩年多新低。（取材自新華網）
中國4月規模以上工業企業增加值年減2.9%，創2020年1到2月以來的兩年多新低。（取材自新華網）

中國的經濟下行就像天氣「倒春寒」一樣？國家統計局發言人付凌暉指出，雖然4月份消費同比下降了11.1%，但這並不意味著二季度整個經濟運行會下降。現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，5月份經濟運行有望得到改善。

中新網報導，中國經濟運行顯然面臨很多困難。此時民眾最關心的一個問題就是：二季度會否負增長？中國經濟未來走勢怎樣？ 對此，付凌暉直言，4月份當月主要的工業和服務業出現了下降，但這並不意味著二季度整個經濟運行會下降。各項助企紓困政策在持續發力，相信二季度仍然會保持較好增長態勢。

值得注意的是，國家統計局在經濟數據新聞稿裡給出了未來中國經濟走勢的判斷——國民經濟有望企穩回升。

付凌暉給出了五點依據，一是中國經濟體量可觀，抗風險衝擊韌性強。二是基礎產業支撐有力，供給保障能力強大。三是市場保供穩價有效，社會大局總體穩定。四是轉型升級態勢未變，新動能繼續成長壯大。五是宏觀政策調節加大，經濟運行有望加快改善。

他認為，疫情擾動不會改變中國經濟平穩運行趨勢，也不會改變中國經濟韌性足、潛力大、空間廣的特點，在各項政策支持下，國民經濟將會加快恢復，實現企穩回升。

顯然，這試圖在向外界傳遞一種信號：短期有波動，長期勢未改。4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的。

投資穩增長作用將繼續發揮，基礎設施和製造業投資支撐有力。」付凌暉介紹，隨著專項債發行和使用加快，可用於基礎設施投資的財政資金較為充足，1至4月新開工計畫總投資增長28%。此外，一旦疫情得到有效控制，正常生活秩序得到恢復，被壓抑的消費需求會得到較快釋放，「消費、投資等仍然會成為中國經濟穩定、抗擊各種風險挑戰的堅實支撐」。

投資 疫情 紓困

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