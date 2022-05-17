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李克強展現掌權力道？通電話巴總理獲新華社刊內容

中國新聞組／北京17日電
李克強(右)與習近平(中)疑權鬥，左為前國務院副總理張高麗。（Getty Images資料照片）
李克強(右)與習近平(中)疑權鬥，左為前國務院副總理張高麗。（Getty Images資料照片）

中國國務院總理李克強16日與巴基斯坦總理夏巴茲通電話，他表示對卡拉奇中國公民受襲事件感憤慨。當晚巴國即傳來恐襲事件策畫者被捕消息。李克強這通外交電話是由官媒新華社發出，過去只有習近平與外國元首級人物的電話內容會對外曝光，如今李克強也享此待遇。加上新華社日前才刊出李克強八千多字的講話全文，外界據此分析李對外展現掌權力道。

觀察者網報導，4月26日，巴基斯坦南部城市卡拉奇發生一起爆炸案，包括三名中國公民在內的四人死亡。李克強與夏巴茲通電話表示，中方始終將對巴關係置於周邊外交優先方向，將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和安全。願同巴方加強戰略溝通，推進中巴經濟走廊等重大項目合作。

李克強指出，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨，強烈譴責這一恐怖襲擊。希望巴方盡快將兇手繩之以法，全力做好相關善後工作，撫慰遇難人員親屬和傷者，全面加強對在巴中方機構和人員的安保措施，確保不讓類似悲劇重演。

據報導，夏巴茲再次對卡拉奇恐怖襲擊事件造成中方人員遇難表示深切哀悼，對傷者表示誠摯慰問，強調巴方強烈譴責恐怖主義，珍視在巴中方人員生命安全。將竭盡全力調查事件真相，逮捕兇手並依法嚴懲。

當晚，根據央視新聞，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院遇襲事件的策畫者，被巴反恐部門逮捕。

根據新華社及人民網16日發出的消息，李克強是在中南海紫光閣與巴基斯坦總理夏巴茲「應約」通電話。同一版面上，習近平的談話雖置頂，但卻是央視整理的過去講話，跟李克強實質作為明顯力道不同。

而新華社和人民日報14日才刊登李克強4月25日的經濟政策講話，同一天，人民日報頭版刊登習李二人分別向克羅埃西亞總統、總理致電互賀建交30周年的報導。在20大召開之前，李克強突出經濟政策路線，對比習近平抓緊抓實疫情防控的強硬形象，顯見李克強受到的待遇大幅提升。

中國總理李克強才就巴基斯坦中方公民受襲表憤慨，策畫者傍晚即被捕。（取材自觀察者網...
中國總理李克強才就巴基斯坦中方公民受襲表憤慨，策畫者傍晚即被捕。（取材自觀察者網）

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