英媒曝習近平罹腦動脈瘤 中方刪消息

中國國家主席習近平傳患有致命的腦動脈瘤。（美聯社）

中國國家主席習近平 的健康問題，向來是中國官場的最高機密。英媒引述消息說，現年68歲的習近平患有致命的腦動脈瘤，在2021年底曾被祕密送往醫院檢查，也列出習近平近年出席公開場合上步態不穩、咳嗽的異常表現。該消息尚無法獲得證實，但相關文章已被中國網管當局全面刪除。

近期習近平被爆出健康狀況欠佳，英國「太陽報」和「每日郵報」近日先後引述消息說，現年68歲的習近平患腦動脈瘤。曾被祕密送醫的他不願接受腦部手術，偏好用傳統醫學治療。

這兩家媒體的消息來源是總部位於印度的亞洲國際新聞（ANI）5月10日的報導，該報導還提到習近平在2021年底患上了腦動脈瘤。

習近平的健康狀況與俄羅斯 總統普亭 一樣，一直都被瘋狂猜測。有媒體列出習近平近年在公開場合的異常表現，稱他2019年3月出訪義大利時，被拍下走路不穩的模樣，甚至連坐下都要靠旁人協助。2020年深圳演說時，他說話的語速相當緩慢，還出現了咳嗽；2020年10月23日「抗美援朝」70周年大會上，習發表近40分鐘演說後步履不穩；2021年12月15日，習與俄羅斯總統普亭視訊會晤。俄方發布的影片意外出現習連咳三聲的畫面，但央視影片卻沒有這一段。

「太陽報」在報導還稱，習近平的極端封鎖措施引發政變的擔憂也在增加。海外更有自媒體接連爆料，聲稱習近平已經遭遇政變，被迫「禪讓」權位給李克強，20大權力鬥爭已浮上檯面。但消息無法證實，中國網路上也無法查詢任何相關議題。