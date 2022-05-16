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上海逾7成超市開門 迎報復式消費 重現排隊「盛況」

中國新聞組／北京16日電
上海宣布16日復商復市，圖為先前上海松江區「防範區」內已恢復營業的超市。（新華社）
上海宣布16日復商復市，圖為先前上海松江區「防範區」內已恢復營業的超市。（新華社）

在疫情逐漸趨緩轉向常態化防控後，上海16日起分階段推進復商復市。上海超過七成超市重現排隊的「盛況」，理髮店顧客上門，漢堡店每天製作3000份以上套餐。而11.8萬配送寄遞人員納入「白名單」，更讓團購平台動起來，物流通暢。一連串「煙火氣」再現，讓上海市場迎來報復式消費。

綜合媒體報導，目前，不少在滬商舖已經恢復營業開門迎客，12家重點連鎖超市賣場企業中，實開門店數已達到1193家，占總門店數超70%。

為落實防疫措施，消費者到店時還需出示預約憑證，以及相關政府要求的證明。居民楊小姐分享住家周邊商超近期排隊的「盛況」，高峰時期店外排隊長度可達數米，「因為附近商超限流，所以大家也很自覺地在超市門口排隊購買」。

金山高新區的「Tony老師們」已經率先回到門店，復市上班。截至目前，高新區第一批10家理髮店已恢復營業。防範區的居民可以採用線上預約、線下錯峰的方式，前往理髮店解決「頭」等大事。金山區新華書店朱涇店14日正式復工，這是上海本輪封控以來首家在線下重啟的實體書店。

在新天地，陣陣薯條、肉餅的香氣從Shake Shack漢堡店傳出。社區團購上線後，工作人員每天需要完成20至30個小區的訂單，製作3000份以上套餐。如今隨著復工門店變多，團購排隊時間從4月中旬剛復工時的兩周變成五天。

報導指出，截至5月14日，上海納入「白名單」的配送寄遞人員共11.8萬人，其中電商平台、超市賣場、餐飲企業配送人員10.6萬人，快遞人員1.2萬人。

按照最新防疫要求，配送寄遞人員實施「1+2」檢測，即每日開展1次核酸檢測和2次抗原檢測。只有持有符合要求的核檢、抗原檢測陰性證明和「健康碼」綠碼的「白名單」人員，才能生成上崗必要的「電子通行證」。通過在收發貨、配送寄遞等環節主動亮證查證，可以有效防止「帶疫上崗」。

檢測 復工 防疫

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