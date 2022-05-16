CNN記者離滬：內心浮現倖存者內疚感 「保證不回來 才買到機票」

CNN派駐中國的記者卡佛（David Culver）近日帶著一隻狗離開上海。（取材自推特）

美國有線電視新聞網CNN派駐中國的記者卡佛（David Culver）近日離開上海，分享這段單程旅行，他說搭上飛機如釋重負，心裡卻浮現「一點倖存者的內疚感」。

中央社報導，這是卡佛兩年半以來第一次離開中國。他在2020年1月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 還沒在全世界擴散的時候，奉派到中國武漢採訪，之後留在中國，擔任CNN中國特派記者。

來源：YouTube

CNN網站13日刊登卡佛的文章與照片，分享他在經歷上海50多天高壓封城 之後，克服重重關卡，帶著一隻寵物狗搭上飛機離開的歷程。

「你出去了，你現在安全了。」卡佛記錄下在飛機上，空服員對他安慰。他形容，上海這座高樓密集、閃閃發亮的城市，正因中國嚴厲的清零政策而疲憊不堪。

卡佛回顧，自己經歷了複雜的流程才取得這一張離開上海的單程機票，期間獲得美國領事館的協助，必須取得社區官員的同意，在僅有的航班之中買到機票，特別是他還帶了一隻狗。

最重要的是，他必須向社區官員保證，他一旦離開了就再也不會回來。

卡佛在前往機場 的路上，拍下了上海的荒涼街景，塑膠繩圍起來的人行道、用鐵鍊鎖起來的商家與餐廳。

卡佛在影音報導中，穿插50多天高壓的封城下反抗與衝突的畫面，坐在飛機上的他說，這些混亂、絕望與衝突好像真的離他遠去。

卡佛在CNN節目上與主播古柏（Anderson Cooper）對談，證實封城措施的嚴格，一人確診整棟公寓都要被強制帶往隔離中心。古柏播放一段影片身穿白色防護衣的防疫人員破門進入居民家中，古柏形容「這好像喪屍電影」。

卡佛在文章中談到，在機場與跟他一樣準備離開中國的幾名外國人交談，有人在上海居住5年、7年甚至10年，得到一個相同的結論：「在這座中國金融門戶，無論投入了多少時間都已經不重要，現在是設下停損點，離開的時候。」

文章結尾，卡佛分享在這班飛往阿姆斯特丹的機上，與空服員對話。同機乘客幾乎都對離開中國抱著感恩的心，每個人都有一段「逃難故事」。

空服員對卡佛說：「為了不讓你太驚嚇，我們落地之後，你會發現幾乎沒有人還戴口罩。你將進入一個全新的世界。」