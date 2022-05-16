中國歐盟商會主席：中封城掀恐懼感 前所未見

中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)。（美國之音專訪視頻截圖）

中國歐盟 商會主席伍德克(Joerg Wuttke)被認為是最了解中國的西方人士之一。他在1982年就到中國，並在中國斷斷續續生活了33年。伍德克受訪時表達對中國清零政策下大規模封城 做法的沮喪和失望，「強硬做法讓人們對中共威權體制感到恐懼」，這種危機感甚至超過六四 和1997年亞洲金融危機。

美國之音報導，中國歐盟商會不久前發布中國疫情防控政策和俄烏戰爭對歐洲在華企業影響的調查報告。調查顯示，23%的受訪企業考慮將現有或計畫中的對華投資轉移到其他市場，為十年來最高值。至少三分之二的受訪企業表示，它們預計今年的收入將下降10%。

伍德克表示，「清零政策」不僅難以為繼，而且給中國經濟造成不可逆轉的損害。他說，如果中國動輒封城的做法不改變，這將導致供應鏈逐漸搬離中國，即使這意味西方企業將承受高昂成本，因為相比之下，企業更難承受封城所帶來的不確定性。

他認為，雖然有中國政府官員清楚意識到清零給中國經濟造成的損害，但他對中國年內放鬆「清零政策」不抱希望，即使是在20大習近平連任之後。

報導指出，伍德克在中國生活了33年，他見證了六四、SARS、1997年亞洲金融危機，但他從來沒有目睹過目前這種危機，這種對體制的恐懼，把中國最大和最好的城市封鎖的那種焦慮是不可想像的。

但伍德克認為這不會磨滅他對中國的熱愛，只是他也承坦目前「確實很困難」，他與家人生活在一種擔憂的狀態中，因為不知道將會發生什麽事。