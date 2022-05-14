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疫下穩消費 中國學者建議：將特斯拉、上汽稅金發給上海窮民

記者黃雅慧／綜合報導
清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵。（取材自中新網）
清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵。（取材自中新網）

2022清華五道口首席經濟學家論壇於14日舉辦，其中「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，目前中國經濟問題在於市場有效需求不足；中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，應通過收入再分配來改革；清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵則建議，用特斯拉、上汽交的稅直接對上海貧窮家庭發1萬現金(人民幣，下同，約1474美元)，穩住未來消費。

管濤表示，疫情防控在Omicron變異病毒下面臨新的挑戰，影響到國內經濟循環暢通，增加市場主體的經營困難，同時也影響到投資者、消費者的信心，以及一些政策的傳導。他指出，「目前主要問題不在於貨幣政策的寬鬆程度，而是市場有效需求不足。」

對於內循環暢通問題，李迅雷表示，目前政策在暢通內循環上主要還是通過基礎建設的投資，但這還不夠。而目前居民消費動能還未起來，民眾現在寧可把貸款還了，也不太願意借貸款，地產的銷量各方面也是明顯走落。因此他建議政府應加大財政政策力度，可發放消費券。

與此同時，李迅雷也提到或可通過收入再分配來改革，2021年中國個稅佔比僅7.3%，美國該數據是47%，這意味中國難以有效對高收入族群進行有效徵稅，所以改革勢在必行。另外第三次分配要增加企業責任，增加企業的慈善事業，多種舉措並行以改善居民的收入結構，提高中等收入組的收入水平，這樣有利於經濟的可持續增長。

李稻葵稱中國兩年抗疫為每個百姓平均延長了十天壽命。他建議，為了保住居民的消費，要對受疫情影響的百姓直接給予現金補助。

以上海為例，有2500萬居民，按平均4口人算，有600萬個家庭，選出收入最低的10％，即60萬個家庭，每一個家庭給一萬塊錢現金，60萬個家庭需要60億。特斯拉一年交給上海市政府，按照原來的預測明年是20個億，上汽一年交的稅在150億以上，拿出上汽集團交稅的60億給最窮的10％家庭補助，同時給需要集中隔離的人現金補助，通過這個方式穩住未來的消費。

中泰證券首席經濟學家李迅雷認為中國內循環應該提升居民消費的部分。(視頻截圖)
中泰證券首席經濟學家李迅雷認為中國內循環應該提升居民消費的部分。(視頻截圖)

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