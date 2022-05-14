疫下穩消費 中國學者建議：將特斯拉、上汽稅金發給上海窮民

清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵。（取材自中新網）

2022清華五道口首席經濟學家論壇於14日舉辦，其中「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，目前中國經濟問題在於市場有效需求不足；中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，應通過收入再分配來改革；清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵則建議，用特斯拉 、上汽交的稅直接對上海貧窮家庭發1萬現金(人民幣，下同，約1474美元)，穩住未來消費。

管濤表示，疫情 防控在Omicron變異病毒下面臨新的挑戰，影響到國內經濟循環暢通，增加市場主體的經營困難，同時也影響到投資者、消費者的信心，以及一些政策的傳導。他指出，「目前主要問題不在於貨幣政策的寬鬆程度，而是市場有效需求不足。」

對於內循環暢通問題，李迅雷表示，目前政策在暢通內循環上主要還是通過基礎建設的投資，但這還不夠。而目前居民消費動能還未起來，民眾現在寧可把貸款 還了，也不太願意借貸款，地產的銷量各方面也是明顯走落。因此他建議政府應加大財政政策力度，可發放消費券。

與此同時，李迅雷也提到或可通過收入再分配來改革，2021年中國個稅佔比僅7.3%，美國該數據是47%，這意味中國難以有效對高收入族群進行有效徵稅，所以改革勢在必行。另外第三次分配要增加企業責任，增加企業的慈善事業，多種舉措並行以改善居民的收入結構，提高中等收入組的收入水平，這樣有利於經濟的可持續增長。

李稻葵稱中國兩年抗疫為每個百姓平均延長了十天壽命。他建議，為了保住居民的消費，要對受疫情影響的百姓直接給予現金補助。

以上海為例，有2500萬居民，按平均4口人算，有600萬個家庭，選出收入最低的10％，即60萬個家庭，每一個家庭給一萬塊錢現金，60萬個家庭需要60億。特斯拉一年交給上海市政府，按照原來的預測明年是20個億，上汽一年交的稅在150億以上，拿出上汽集團交稅的60億給最窮的10％家庭補助，同時給需要集中隔離的人現金補助，通過這個方式穩住未來的消費。