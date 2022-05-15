李克強走出「習陰影」？新華社罕見刊出「穩經濟」講話

中國總理李克強日前在國務院第五次廉政工作會議發表談話。（新華社）

美媒日前報導，在中國經濟放緩之際，一度被邊緣化的國務院 總理李克強 正在走出「習陰影」力求修復經濟。新華社14日罕見發出李克強三周前的談話，強調保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局。港媒分析，當中提及的「穩就業 」已是李克強自4月底以來，第三度提及，顯示中國的就業形勢挑戰不容小覷。

華爾街日報稱，在中國陷入近年最嚴重的經濟困境之際，李克強正在發揮作用。在李克強影響下，中國政府最近放鬆對民營科技公司的監管整頓，放寬對房地產開發商和購房者的貸款限制，並在習近平「動態清零」抗疫方針導致很多地區處於封控狀態之際，採取行動幫助製造企業復產復工。

新華社昨日凌晨刊發李克強4月25日在國務院第五次廉政工作會議上長達八千多字的講話全文。李克強提及，受新冠疫情嚴重衝擊，中國經濟增速一度大幅下滑。如何實施宏觀調控，面臨不少兩難多難選擇。

李克強稱，今年前兩個月中國經濟總體平穩向好，但三月以來國際地緣政治複雜演變、中國出現新一輪疫情等超預期變化對經濟造成影響，新的下行壓力進一步加大，「可以說恢復發展遭遇了『倒春寒』」。

他表示，「中國經濟體量大，確保這艘大船平穩航行至關重要」。要聚焦解決經濟運行中的突出問題，把「穩增長」放在更加突出的位置，切實穩住經濟基本盤。

李克強稱，保持經濟運行在合理區間，主要是「穩就業」、「穩物價」。有就業就有收入，就能創造社會財富，就能支撐經濟增長；價格則是市場最靈敏的信號，物價不穩會嚴重擾亂市場預期乃至經濟運行秩序，還會影響社會穩定。

因此，他要求，要落實落細退稅減稅降費、金融支持實體經濟、支持企業穩崗等政策，通過穩市場主體來穩就業、保民生。同時要高度重視保障糧食、能源穩定供應，因這對穩物價、防通膨至關重要。

李克強近日談話數度強調「穩就業」，港媒分析，這顯示中國的就業形勢挑戰不容小覷；而日前官方推進縣城城鎮化的政策，也被認為試圖藉此推動基層就業。

分析認為，中國在後續政策上會擴大支出，側重減稅降費、退稅和發放補貼，提升市場主體的抗風險能力。北京將財政、貨幣政策雙管齊下，保住市場主體，確保企業不會在受衝擊時不堪重負而裁員，而為中國提供80%就業機會的民營企業會是政策的重點關照對象。