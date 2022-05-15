林毅夫獻策 這兩戰略讓中國終將超美

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

北京 大學新結構經濟學研究院院長林毅夫昨出席「2022清華五道口首席經濟學家論壇」時指出，中美應保持正常經濟關係，樹立全球穩定和平的新秩序。面對當前情況，他提出中國應採取的兩個戰略：保持動態經濟發展和保持開放態度。

據澎湃新聞報導，林毅夫指出，全球版圖變化中，最大的輸家是美國。2014年中國按購買力平價計算超過美國，成為全球最大經濟體。也正因為這樣的改變，美國想採取措施保持經濟產出並遏制中國的發展。

林毅夫稱，中國現在的技術滲透率類似20世紀40年代的德國 、50年代的日本 、80年代的韓國，這種後來居上模式的國家經濟增速在8至9%。對中國來說，每年有8%的經濟增長潛力。與此同時，中國有龐大市場，很高的國際經濟占比份額，且有較好的政治環境保證經濟穩定增長。「這些都是中國的優勢，應該發揮這些優勢，以保持動態經濟增長」。

二是保持開放的態度，成為全球化的推動者。林毅夫說，中國按購買力平價算是全球最大的經濟體，有8%的潛在增長率，如果中國能保持這樣的高速增長，將會持續助力全球經濟發展。

林毅夫稱，如果能做到上述兩點，中國的增長將是其他國家的發展機會，也可以瓦解美國試圖和中國脫鈎的企圖。他說，「目前中國正在迎頭趕上，總有一天中國經濟總量會是美國的兩倍」，「到那一天，美國將不得不做一個平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，必須跟中國維護好關係。」