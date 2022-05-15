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中新核潛艦曝光 具垂直發射系統

中國新聞組╱北京15日電
據衛星圖像，中國正建造新又大核潛艦。圖為示意圖。(路透)
據衛星圖像，中國正建造新又大核潛艦。圖為示意圖。(路透)

據衛星圖像，中國正建造新又大核潛艦，配備比現役093型改良款還先進的推進系統，引發中國將打造具備垂直發射系統新一代潛艦的揣測。專家說，中國曝光新潛艦，意在警告美國對台軍售。

中央社引述香港南華早報報導，據美國星球實驗室公司（Planet Labs）的衛星畫面顯示，4月底至本月初，有艘潛艦浮現於遼寧省葫蘆島港造船廠的船塢。從圖像清晰可見，這艘新型的核動力攻擊潛艦，艦身更大更長，而且尾端的推進器被嚴密包覆，更啟人疑竇。

報導說，中國專家李杰分析，圖像中的潛艦比現役核動力攻擊潛艦093型更大，但噸位仍不及1萬1000噸的現役彈道飛彈核動力潛艦094型。

報導指出，093型可發射中國製的鷹擊-18反艦巡弋飛彈，改良的094A型配備可垂直發射的巨浪-3型彈道飛彈，射程達1萬公里，涵蓋美國本土。

至於中國刻意曝光新潛艦動態的意圖，報導引述李杰說，共軍將繼續研發更先進的核潛艦，這可說是震懾美軍介入北京收復台灣的最強而有力武器，而曝光新潛艦堪稱共軍震懾戰略的其中之一。

李杰表示：「美國賣更先進且攻擊性武器給台灣，蓄意曝光新型潛艦可視為向美方示警。」

報導指出，有中媒近年披露，北京已建造093型的改良款，與094型船身有個突起的「龜背」相似，因此才能承載運用垂直發射系統的飛彈。

報導另引述中國軍事專家周鳴晨表示，這艘新潛艦也可能是個實驗平台，用來測試中國新一代艦載核反應爐，以建置於日後下水的航空母艦，甚至配備彈道飛彈的更大型核潛艦。

彈道飛彈 北京 共軍

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