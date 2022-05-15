我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

中間諜船南下 澳洲監控動向

中國新聞組／北京15日電

中國海軍一艘「海王星」號間諜船過去一個星期一直在澳洲西海岸50海里以內的海域游弋，由於距離洲海軍通信基地很近，因此引起澳洲政府高度關注。雖然未進入領海，仍令總理莫里森擔憂，國防部也動用海空力量監控這艘間諜船。

美國之音報導，澳洲21日舉行大選，澳中關係以及中國在南太平洋的一舉一動都成為選戰中重要話題。

莫里森14日在墨爾本參加競選活動時被問及中國間諜船一事。他指出，全世界都允許自由航行，而中國海軍間諜船沒有違反海洋法。但是他強調，此事彰顯出中國「尋求將其意志強加於整個地區」讓澳洲面臨挑戰。

此前，國防部長達頓（Peter Dutton）曾對此表示，中國海軍南下這麼遠的距離，他認為此舉構成了「侵略行徑」。不過莫里森對此澄清，中國海軍艦艇並未進入領海。

澳洲反對黨工黨領袖安東尼∙阿爾巴尼斯（Antony Albanese）也對中國間諜船的行蹤表達關切，同時要求政府向反對黨作出說明。

在澳洲西海岸海域出現的中國間諜船並不是最近有關中國海軍秀肌肉的唯一報導。5月3日，由遼寧號航母率領的一支中國海軍特混艦隊進入西太平洋海域，進行北京聲稱的年度工作計劃組織的一次例行性訓練。

澳洲 間諜 國防部

上一則

上海新增確診再下降 北京疫情仍膠著

下一則

湖南超商開峭壁上 買東西得攀岩…網友腿軟：練輕功？

延伸閱讀

澳洲熱浪延燒 世界遺產大堡礁91％白化

澳洲熱浪延燒 世界遺產大堡礁91％白化
「中國主要城市沒有乞丐」索羅門總理：與中簽條約正確

「中國主要城市沒有乞丐」索羅門總理：與中簽條約正確
大選5月登場 澳洲總理莫里森譴責中國介入

大選5月登場 澳洲總理莫里森譴責中國介入
將在索羅門建海軍基地？中國國防部駁斥：純屬假消息

將在索羅門建海軍基地？中國國防部駁斥：純屬假消息

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係