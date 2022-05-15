中間諜船南下 澳洲監控動向

中國海軍一艘「海王星」號間諜 船過去一個星期一直在澳洲 西海岸50海里以內的海域游弋，由於距離洲海軍通信基地很近，因此引起澳洲政府高度關注。雖然未進入領海，仍令總理莫里森擔憂，國防部 也動用海空力量監控這艘間諜船。

美國之音報導，澳洲21日舉行大選，澳中關係以及中國在南太平洋的一舉一動都成為選戰中重要話題。

莫里森14日在墨爾本參加競選活動時被問及中國間諜船一事。他指出，全世界都允許自由航行，而中國海軍間諜船沒有違反海洋法。但是他強調，此事彰顯出中國「尋求將其意志強加於整個地區」讓澳洲面臨挑戰。

此前，國防部長達頓（Peter Dutton）曾對此表示，中國海軍南下這麼遠的距離，他認為此舉構成了「侵略行徑」。不過莫里森對此澄清，中國海軍艦艇並未進入領海。

澳洲反對黨工黨領袖安東尼∙阿爾巴尼斯（Antony Albanese）也對中國間諜船的行蹤表達關切，同時要求政府向反對黨作出說明。

在澳洲西海岸海域出現的中國間諜船並不是最近有關中國海軍秀肌肉的唯一報導。5月3日，由遼寧號航母率領的一支中國海軍特混艦隊進入西太平洋海域，進行北京聲稱的年度工作計劃組織的一次例行性訓練。