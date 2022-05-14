中否認剪綠卡禁出境傳聞 媒體追線索、揪盜圖帳號

中媒搜索用戶發帖記錄，發現4月20日發布護照被剪的照片，在5月2日被另外一位用戶盜圖發布，對比內頁發現二者幾乎完全重疊。(取材自澎湃新聞)

網路盛傳中國大陸邊防加強出境審查，美媒報導甚至出現停辦護照、綠卡剪角禁止出境等情形，國家移民 管理局昨稱是假消息。官媒指這些謠言來自境外社交網絡的「恨國社群 」，將訊息「極端化的歪曲」後，再由美國政府的反華媒體傳開，目的是在網絡上煽動反對和敵視中國防疫大政方針的對立情緒。謠言發文者也因盜圖被註銷了帳號。

近日網路盛傳中國大陸邊防已加強人員出境審查，不料，國家移民管理局微信公眾號周四下午就發布消息稱，將「從嚴限制中國公民非必要出境活動」，引發高度關注。對此，國家移民管理局13日上午再度發文，強調近期境外一些媒體報導中國大陸「停辦護照」、「對綠卡剪角禁止出境」等傳聞是假消息。

北京、上海出入境邊防檢查總站也先後發表聲明，強調近日網上出現「中國公民從北京入境時被無故剪護照」的傳言為不實信息。

國家移民管理局13日發布的消息指出，新冠肺炎疫情 爆發以來，國家移民管理機構就實施從嚴從緊出入境政策，有效降低了出境染疫、入境帶疫風險。但對出國出境復工復產復學和經貿、科研、就學等必要活動，以及就醫等，會及時受理審批護照證件，最大限度減少對正常生產、學習、生活和必要人員往來的影響。

國家移民管理局也強調，疫情發展仍有很大不確定性，出國出境染疫風險仍然較大，境內人員仍需繼續堅持非必要非緊急不出境，確保個人健康安全，共同維護來之不易的防疫抗疫重大戰略成果。

中國官媒環球時報新媒體昨天撰文「踢爆」這些謠言的傳播鏈條，源起境外網絡「恨國社群」，通過美國政府的反華喉舌傳播再到境內網絡。

報導指出，一則「準備去加拿大的留學生稱護照在大陸邊檢被剪」的謠言，10多天前被發布在Reddit的CLTV社群，後來被證明謠言貼所附的「護照被註銷」圖片是盜圖，原發文者帳號已被註銷。

報導稱，CLTV社群是境外一個較大的「恨國」組織。所謂的「大翻譯運動」就是從該社群興起。該社群將此謠言與北京政府應對疫情而於去年7月收緊的出入境政策，進行了極端化的歪曲，目的是煽動反對和敵視中國防疫大政方針的對立情緒。連中國相關機構近日因應疫情從嚴限制中國公民非必要出境活動的會議，也成了他們「找準」後極端化炒作的靶子。

報導稱，這則謠言後來經由美國國務院反華政治宣傳的喉舌媒體「自由X洲電台」報導炒作，想以此帶節奏說中國「封閉鎖國」，接著又被中央社等轉載後流入境內網絡。「自由X洲電台」報導中提到中國大陸邊檢「剪海外華人綠卡」、國外回國人員「因為出國被剪護照」都是「剪護照」的謠言「變種」。