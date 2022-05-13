新疆官員狠批美國：沒資格對人權狀況說三道四

圖為新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相。 （中新社）

新疆維吾爾 自治區13日舉行涉疆新聞發布會，發言人徐貴相在發布會上表示，如今的新疆社會大局穩定，人民安居樂業，連續5年多未發生暴恐案事件，各族民眾的生命權、發展權得到充分保障。天山南北、城市鄉村到處呈現出欣欣向榮、蒸蒸日上的喜人景象，美國沒有任何資格、沒有任何依據對新疆人權狀況說三道四。

徐貴相指出，一個時期以來，美國對中國新疆的人權狀況異常關心，發動各方力量、豢養各類寫手、採用各種手段，羅織各項莫須有的罪名，意圖將「侵犯人權」的帽子硬扣在新疆頭上。美國在近期發布了「國別人權報告」，繼續老調重彈，對世界198個國家和地區的人權狀況說三道四、指手畫腳。美國以為自己站在了正義和道德的頂端，傲慢地指責和抨擊他國人權，仿佛是世界人權「法官和裁判」，但實質又是怎樣的呢？

徐貴相強調，「美國就是這樣一個人權劣跡斑斑的國家，卻要將自己標榜成『民主衛士、自由燈塔、人權楷模』，對他國人權橫加指責，這是典型賊喊捉賊的行為。」

徐貴相說，美國的人權就像「皇帝的新衣」，遮不住本身的醜惡，美國卻沾沾自喜、洋洋自得，一些跟班迫於壓力還要賣力叫好，十分可悲。