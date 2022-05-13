中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

近日網路剛盛傳中國邊防已加強人員出境審查，甚至出現護照遭撕毀情形，中國國家移民 管理局昨天就宣布「要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發」，引發中國網民炸鍋，質疑若因疫情 之故，不讓入境就行了，怎麼反而限制出境？難道是為20大而「鎖國」？

中國近來日趨嚴厲且不合理的防疫措施，導致民間興起以英文「run」為基調的「潤學」，意謂移民學。社交平台也流傳一張某機場保安單位群組通訊截圖，內容包括「凡出現仇國仇黨情緒的不予出境」等。網上甚至傳出有中國民眾在機場海關當場被「剪護照」。但「剪護照」昨天已被北京 出入境邊防檢查總站否認有此事。

相關傳言甚囂塵上之際，國家移民管理局微信公眾號12日下午發布前述消息。法廣報導，國家移民管理局稱召開會議，傳達國家主席習近平的「旨意」，要指導各邊檢總站和出入境管理部門，支持配合地方打好疫情防控殲滅戰、阻擊戰。要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。並「以實際行動迎接20大召開」。

消息所稱要落實的措施還包括，要嚴密邊境口岸管控，嚴防滯留境外人員抵邊聚集、非法入境帶入疫情，確保人、物、環境同防同控；要嚴打非法出入境活動，切斷邊境地區非法出入境主要通道，嚴防疫情循違法犯罪管道輸入傳播。並稱，要調動全系統力量全力以赴支持配合上海實現社會面動態清零，同時，要把北京作為重中之重，大力支持北京疫情防控工作。

消息一出，立刻引來中國網民炸鍋，許多網民留言稱，若真為防疫，考量國外疫情未歇，「直接禁止或限制入境就行了，為什麼要限制國民出境？」並批評「現在什麼年代了，關得住人關得住心嗎？」「這是20大前統一思想，關門打狗的意思」。

也有網民支持這項政策，留言稱早該如此做了，「有人出去染你一身病毒，回來了還要免費給他治療」，「支持國家規定，現在外國病毒滿天飛」。

中央社報導，中國定義「非必要出境活動」是指出國旅遊、探親等，對赴境外留學、就業、商務等確有出境需求的人員，則要經嚴格審核查證後才放行。