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中駐烏前大使稱俄羅斯「全面皆輸」 文章被刪

中國新聞組／北京13日電
中國駐烏克蘭前大使高玉生。(取材自百度百科)
中國駐烏克蘭前大使高玉生。(取材自百度百科)

中國駐烏克蘭前大使高玉生近日表示，俄烏戰爭何時結束、如何結束，已由不得俄羅斯；事實上，俄羅斯「所有領域皆輸」，俄被打敗僅是時間問題。他預測俄羅斯將被逐出一些重要國際組織，前蘇聯國家將出現新一波「去俄化」趨勢。高玉生的分析在中國官方輿論一片傾俄的聲音中顯得特立獨行，原文刊出後產生相當反響，不久後就被刪除。

現年75歲的高玉生2003年擔任中國駐烏茲別克大使，2005年至2007年擔任中國駐烏克蘭大使。中國國際金融30人論壇暨中國社會科學院國際研究學部近日聚焦俄烏戰爭對中國和全球局勢的影響，高玉生受邀論壇發言。

高玉生直言，所謂俄羅斯在總統普亭（Vladimir Putin）領導下復興，根本是「不存在的偽命題」；俄羅斯從未真正承認其他前蘇聯國家的獨立、主權和領土完整，「頻繁侵犯它們的領土和主權」，這是歐亞地區和平、安全和穩定的最大威脅。

高玉生指出，俄羅斯在戰場上已顯露敗象；他分析，俄羅斯走向失敗的主要原因包括蘇聯解體後，俄羅斯在經濟、軍事、科技、政治、社會等領域持續衰落，這與統治集團在內、外政策的失誤有關。

他提到，俄羅斯對烏克蘭未能速戰速決，但俄羅斯的經濟力與其所謂的「軍事超級大國」地位極不相稱，戰事拖延造成沉重負擔。

高玉生指出，現代戰爭必然都是「混合戰」，涵蓋軍事、經濟、政治、外交、輿論、宣傳、情報等領域，而俄羅斯在所有領域「都已經打輸了」，最終被打敗只是時間問題。同時，除了白俄羅斯，各前蘇聯國家都拒絕挺俄。戰敗後，俄羅斯將徹底失去恢復帝國的可能。

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

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