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親中小馬可仕勝選 習祝賀：願中菲建立良好工作關係

中國新聞組／北京13日電
小馬可仕勝選菲律賓總統寶座，引起各方關注後續對外關係。（路透）
小馬可仕勝選菲律賓總統寶座，引起各方關注後續對外關係。（路透）

菲律賓總統大選小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）以壓倒性多數勝出；中國國家主席習近平11日發賀電給小馬可仕，強調高度重視中國與菲律賓關係發展，「願同馬可仕當選總統建立良好工作關係」。小馬可仕被認為對中國態度友好，還力挺杜特蒂的對中策略。外媒認為，小馬可仕「決定性勝利」將重塑與中美兩國的關係

小馬可仕是菲律賓前總統馬可仕之子，他篤定當選的結果出爐後，中國與美國紛紛表示祝賀。美國總統拜登11日致電小馬可仕，祝賀勝利外並表示期待強化兩國的同盟關係。

據中國外交部官網消息，習近平指出，「中菲是一衣帶水的鄰居、風雨同舟的夥伴。近年來，在雙方共同努力下，中菲關係不斷鞏固提升，為兩國人民帶來福祉，為地區和平穩定作出貢獻」。

習近平並且強調，當前兩國都處於關鍵發展階段，雙邊關係面臨重要機遇和廣闊前景，「我高度重視中菲關係發展，願同馬可仕當選總統建立良好工作關係，堅持睦鄰友好，堅持攜手發展，深入推進兩國全面戰略合作關係，造福兩國和兩國人民」。

在外媒看來，這場大選不僅關乎未來數年菲律賓的發展，也不可避免地牽涉到全球兩個大國——中國和美國的競爭態勢。在菲律賓國內，小馬可仕被認為是對中國態度友好，同時他力挺杜特蒂的對中策略，而大選落敗的現任副總統羅貝多則獲得美國的支持。

美聯社指出，菲律賓大選的結果引發外界對該地區「民主進一步被侵蝕」的直接擔憂，並可能使美國試圖削弱中國在菲律賓日益增長的影響力的這一努力變得更複雜。持有同樣觀點的也包括了日本媒體，他們稱小馬可仕的政策目前並不清晰顯現。

路透指出，小馬可仕的勝選將影響菲律賓本國，還將重塑這個東南亞國家與中美兩國的關係。報導特別提到，小馬可仕尋求與中國建立更緊密的關係。

習近平 杜特蒂 拜登

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