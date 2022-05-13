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美媒：李克強藉修復中國經濟 走出習近平陰影

中國新聞組／北京13日電
中國國家主席習近平(前)與總理李克強(後)2022年3月5日在全國人大開幕式上。(路透)
中國國家主席習近平(前)與總理李克強(後)2022年3月5日在全國人大開幕式上。(路透)

在中國政治觀察家的眼中，國務院總理李克強一直處在被國家主席習近平邊緣化的狀態。但華爾街日報發現，李克強正走出習近平陰影。曾經在人大提前告別「今年是我擔任總理的最後一年」的他，在中國陷入近年來最嚴重的經濟困境之際，發揮作用修復中國經濟，李克強成為中國高層近十年未見的一股潛在制衡力量。

華爾街日報報導，據政府官員和接近決策層的顧問稱，在中國陷入近年來最嚴重的經濟困境之際，李克強正力促習近平回調一些引導中國遠離西式資本主義，並部分導致中國經濟放緩的措施。

這些人士稱，在李克強的影響下，中國政府最近放鬆對民營科技公司的監管整頓，放寬對房地產開發商和購房者的貸款限制，並在習近平的「動態清零」抗疫方針讓中國很多地區處於封控狀態之際，採取行動幫助一些製造企業復產復工。

上述人士說，66歲的李克強還嘗試在物色自己的接班人選上發揮影響力；目前李克強還有不到一年即將卸任總理一職，隨著習近平鞏固權力、為再執政鋪路，李克強的目標是找一位可以再起到制衡作用的總理。

報導指出，中國的經濟正在掙扎，而習近平與普亭的關係導致中國比任何時候更孤立；據熟悉黨內討論的人士說，許多黨員擔心習近平將意識形態置於經濟發展之上，對習近平專制風格的失望正在擴大，為李克強及其支持者創造機會。

法廣網引述中國領導力觀察季刊編輯裴敏欣的意見指出，2021年，李克強出現在報紙頭條的次數比上年多15次，如果2022年初的趨勢持續，李克強的出現次數有望達到去年的兩倍左右。裴敏欣分析，在2021年之前，李克強「實際上是不存在的」，現在他「看起來越來越好」。

李克強 習近平 華爾街

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