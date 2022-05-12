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前澳洲總理陸克文投書警告：習近平連任恐掀風浪

中國新聞組／北京12日電

前澳洲總理陸克文近日投稿華爾街日報稱，習近平連任路不會風平浪靜。

自由亞洲電台報導引述華爾街日報文章，陸克文表示，若中共總書記習近平想於今年秋天舉行的中共20大無風無浪順利連任，恐怕他會失望。他指習近平連任主要障礙來自經濟前景不明朗，並預言習提出的刺激經濟方案不能根本解決問題。陸克文警告，習近平有可能利用民族主義和更具爭議性的外交方向來轉移視線。

陸克文指出，中國當今的經濟前景看起來較年初時明顯疲弱，國際貨幣基金組織將其對中國經濟增長的預測降至4.4%，而其他經濟學家則預測數字低於4%。資本一直在逃離中國，僅在3月份，外國投資者就拋售了180億美元的中國債券和超過70億美元的中國股票。他指出，當今中國經濟出現危機原因有四點，包括習近平出台措施「錘爆」佔國內生產總值29%的中國地產行業、嚴打科企、俄羅斯入侵烏克蘭、以及習堅持的「清零」防疫政策。

陸克文認為，刺激措施不會恢復外界對民營企業的信心，因為他們已經深刻地認識到，習近平總是把政治控制放在經濟自由之前，所以很可能一朝被蛇咬，十年怕井繩。刺激性支出也不會做得更多，而只是掩蓋中國投資驅動的經濟模式正在達到其極限這一現實。中國的人口正在達到頂峰並迅速老化。它的勞動力正在萎縮，生產力增長正在停滯。

文章又引述最近的經濟評估預測，中國的增長軌跡將急劇放緩，到2030年約為3%，到2050年為2%。如果事實證明是這樣，而習近平不從根本上改變路線，全球戰略和經濟意義將是深遠的。中國將不再是世界的增長引擎。它可能不會在十年後超過美國，成為世界上最大的經濟體，即使它超過了美國，也不會有太大的變化。

習近平 華爾街 投資

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