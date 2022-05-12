習近平8年未訪韓 悖慣例邀尹錫悅訪中 王岐山稱「他」…

中國國家副主席王岐山9日在首爾會見即將卸任總統職務的文在寅。（新華社）

中國國家主席習近平 透過前往南韓 參加新總統尹錫悅就職典禮的國家副主席王岐山轉達，希望邀請尹錫悅在「雙方方便的時候訪問中國」。對此有韓國媒體稱，習近平8年未訪韓、卻邀南韓總統訪中，此舉有悖外交慣例。但王岐山9日與文在寅 會面提到習近平，竟連續以三個「他」指稱習近平，引發議論。

據朝鮮日報報導，外交界認為，習近平的邀請有悖外交慣例，原因是南韓前總統文在寅任期內，習近平不曾訪南韓，而文在寅卻兩度訪中，因此相較於尹錫悅訪中，習近平應該先行訪韓。

公開資料顯示，習近平上一次訪問南韓是2014年7月朴槿惠政府執政時期。

此外，尹錫悅就職當天，在龍山總統室大樓相繼接見了中國、美國、日本、新加坡等海外祝賀使節團，首個正式的外交行程是接見美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍率領的美國使節團，他稱任德龍是「來（龍山）辦公室的第一位客人」。在跟王岐山會面時，王岐山提及「妥處敏感問題」，報導稱，這是中國在談及薩德飛彈系統問題時慣用的表達。

據新華社報導，根據南韓電視台的新聞畫面，王岐山當天對文在寅說，「剛才等你（文在寅）的時候，你的外長跟我說，我將是你在青瓦台會見的最後一個外國客人。我非常感謝你在今天在百忙中還能抽時間撥冗會見我，我首先要代表『他』（習近平），轉達『他』對你親切的問候和良好的祝願，我也一定把你對『他』的問候轉達到」。

這段視頻近日在社交媒體流傳並引起不少討論。自由亞洲電台指出，王岐山和文在寅會面時，連用三個「他」來表述習近平，被外界質疑王岐山是否「隻字不提習近平的職務、名字」？

但報導指出，其後，王岐山有提到「習主席」日前收到韓方的邀請函。自由亞洲電台稱， 有網民稱，王岐山過去提到習近平時，也曾有過「出格」的例子。2021年，王岐山代表習近平出席博鰲論壇，當時他曾說：「我只是報幕的，致辭的是國家元首習近平主席」。