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美有意結束加徵關稅 中：應盡早取消 官媒諷不見棺材不掉淚…

中國新聞組／北京12日電
美國總統拜登鬆口，考量通膨壓力，美方有意取消川普時代開始對中國增課的關稅。（歐新社）
美國總統拜登鬆口，考量通膨壓力，美方有意取消川普時代開始對中國增課的關稅。（歐新社）

總統拜登10日表示，正考慮結束對華貿易額外加徵的關稅，藉此控制美國的通脹問題。中國外交部發言人趙立堅回應，貿易戰對誰都沒有好處，美國政府應盡早取消這些加徵的關稅。中國官媒則語帶嘲諷評論，拿關稅這把「雙刃劍」打壓中國，美國先撐不住了。美國非要不見棺材不掉淚，但拜登政府想藉此提振支持率的想法很大可能會落空。

據新華社報導，拜登10日在白宮就通脹問題發表演講後回答記者提問時說，美國政府正討論是否取消對中國輸美產品加徵的關稅，看什麼措施能產生「最積極的影響」。當被追問是否會削減或者取消對華加徵關稅時，拜登表示還在討論，尚未做出決定。

文匯報報導，美國貿易代表辦公室本月3日宣布，四年前依據「301調查」結果對中國輸美商品加徵關稅的兩項行動將分別於今年7月6日和8月23日結束。即日起，該辦公室啟動對相關行動的法定複審程序。

近日，負責國際經濟事務的副國家安全顧問達利普．辛格、財政部長葉倫就削減對華加徵關稅接連表態，其背景是美國面臨40年來最嚴重的通貨膨脹。美國11月將舉行國會中期選舉，俄烏衝突又加劇了危機，給白宮和民主黨帶來政治壓力。

中國外交部發言人趙立堅昨天對此回應表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單邊加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。貿易戰到目前為止並沒有減少美國的貿易逆差，反而讓美國公司損失超過1.7兆美元，每年還使美國家庭開支增加1300美元。

此外，在貿易戰啟動的2018年、2019年和2020年前三年裡，美國每年對中國的出口都低於貿易戰前，即2017年的水平。這期間美國丟失了超過24萬個工作崗位。這些數字充分說明貿易戰對誰都沒有好處。美國政府是時候重新考慮，並盡早取消這些加徵的關稅了。

中國官媒環球時報旗下「補壹刀」對此評論指出，拜登的談話顯示拿關稅這把「雙刃劍」打壓中國，美國先撐不住了。美國非要不見棺材不掉淚，拖到國內通脹居高不下了才出來輪番放風，但已錯過最佳時機。

專家估計，就算拜登政府在未來幾周迅速推進關稅取消流程，政策發揮效果傳導到民眾層面中間估計還有半年時間，可能拖到中期選舉之後，拜登政府藉此來提振支持率的想法很大可能會落空。

評論引述專家稱，美國政治現在就像一個沼澤，拜登團隊現在有可能是在放風試溫，如果國會反彈激烈，那麼也不排除繼續延後取消關稅的可能性。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

關稅 拜登 貿易戰

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