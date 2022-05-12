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譚德塞：中清零不可持續 京：別發表不負責言論

記者賴錦宏、羅印冲／綜合報導
世衛組織祕書長譚德塞表示，中國致力於「清零」的防疫政策是「不可持續的」。（美聯社）
世衛組織祕書長譚德塞表示，中國致力於「清零」的防疫政策是「不可持續的」。（美聯社）

世界衛生組織祕書長譚德塞10日在日內瓦表示，中國致力於清零的防疫政策是不可持續的，應改變做法。他說，世衛組織已和中國的專家討論過，也清楚表達清零政策不是長久之計。中國外交部發言人趙立堅11日回應稱，希望有關人士客觀理性看待中國的疫情防控政策，不要發表不負責的言論。

譚德塞在一場公開的記者會指出，考慮到病毒的特性，以及未來發展，清零策略不能持續下去。他稱，隨著對病毒認識加深，現在有更好的抗疫工具，顯示改變防疫策略的時機到了。

世衛突發衛生事件規畫執行主任瑞安（Michael Ryan）則說，任何抗疫政策除了要考慮對國家經濟的影響，也要考慮對人權的影響。

世衛新冠肺炎專家范克爾科夫談到近日全球疫情發展時表示，「根本不可能阻止病毒傳播」，目前只能盡力減少病毒的傳播。

11日上午聯合國官方微博發布了譚德塞的評論，但不久被刪除。而聯合國微信公眾號該篇文章，不僅無法分享，影片也「因違規被下架」。

中國輿論11日也出現批評世衛聲浪，環球時報前總編輯胡錫進在微博稱，世衛不會為中國一旦放開將有多少人死亡負責。全世界已經死了1500萬人，世衛只能眼睜睜看著，而且因為美國和西方死人最多，世衛對抗疫不力一直不敢有過多評論，認為世衛這個時候「不應從外部拆中國抗疫的台」。他稱，中國的探索作為當今世界一條獨立抗疫路線，有它不可取代的價值。胡錫進也承認，「現在中國社會出現了分歧，這也是世衛的話得以發酵的原因」。

自新冠疫情爆發以來，中共高層一直堅持嚴格「清零」政策。儘管民間對放鬆防疫管制的呼聲日漸高漲，但中共高層除重申清零政策，還強調「將堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

而法國總統馬克宏10日和習近平通話，委婉地對中國採取的嚴厲封城防疫措施提出批評。路透報導，鑑於與新冠疫情相關的中國對人員流動的嚴格限制，馬克宏呼籲中國考慮到法國人社區的擔憂，特別是保持與法國的航空聯繫，允許法國人前往機場並確保兒童不會被與家長分開。

▼中國老朋友譚德塞 公開反對清零政策

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

世衛 防疫 疫情

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