穩經濟 李克強：財政政策以就業優先 禁企業拉閘限電

國務院總理李克強11日要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。(新華社)

應對疫情等內外局勢衝擊，中國國務院 總理李克強11日召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業 優先為導向，穩住經濟大盤。會議還稱，退減稅、緩繳社保費、降融資成本等政策都要著力指向穩市場主體、穩崗、穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。

據央視報導，會議坦言，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，4月份經濟新的下滑壓力進一步加大。因此，要進一步運用多種政策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗穩就業。

對於就業問題，會議指出，今年中國高校（高等學校，包括大學、大專、高職、高專）畢業生人數創歷史新高。

因此，為幫助經濟困難家庭畢業生減負和就業，會議決定，免除今年及以前年度畢業生今年應償還的中國國家助學貸款利息，本金可延期一年償還。此項政策預計惠及400多萬畢業生。

會議補充，要確保能源供應。在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付人民幣500億元(約74.3億美元)可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資100億元，支持煤電企業紓困和多發電。要優化政策，安全有序釋放先進煤炭產能，絕不允許出現拉閘限電。

會議指出，要按市場化法治化原則，通過發行不動產投資 信託基金等方式，盤活基礎設施等存量資產，以拓寬社會投資渠道和擴大有效投資、降低政府債務風險。

對當前有困難的企業，會議表示，將給予住房公積金政策支持，年底前申請即可緩繳，預計減緩企業負擔900多億元。另職工未正常償還公積金貸款，不作逾期處理。

會議還說，要盡快研究養老保險費緩繳政策擴圍、延長期限的措施，指導地方對中小微企業、個體工商戶水電氣等費用予以補貼。