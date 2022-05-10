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習近平視訊德總理：要避免烏克蘭局勢失控

記者羅印冲／綜合報導
中國國家主席習近平9日與德國總理蕭茲舉行視訊會晤，表達中方支持歐盟戰略自主，並就烏克蘭局勢交換意見。（取材自新華網）
中國國家主席習近平9日與德國總理蕭茲舉行視訊會晤，表達中方支持歐盟戰略自主，並就烏克蘭局勢交換意見。（取材自新華網）

中國國家主席習近平9日與德國總理蕭茲舉行視訊會晤，表達中方支持歐盟戰略自主，並就烏克蘭局勢交換意見。習強調中方始終站在和平一邊，一直在以自己的方式勸和促談、推動局勢降溫。習稱烏克蘭危機將歐洲安全再次推到關鍵十字路口，要全力避免衝突激化、擴大化，導致不可收拾的局面。

人民日報客戶端發文指出，習近平並指，歐方要拿出歷史擔當和政治智慧，著眼歐洲長遠安寧，尋求以負責任方式推動解決問題。歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中。中方支持歐方在勸和促談進程中發揮積極作用，推動最終構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。中方歡迎國際社會一切有利於勸和促談的努力，有關各方應該支持俄烏雙方通過談判實現和平。

針對當前國際局勢，習近平指出，當前國際局勢持續複雜變化，雙方應該堅持對話合作主基調，用好雙邊對話合作機制，在應對氣候變化、宏觀經濟政策、金融穩定、能源安全、糧食安全、產業鏈供應鏈穩定等各領域開展對話，不斷豐富中德關係內涵。

習近平強調，中方支持歐盟戰略自主。雙方面對地緣政治危機，倡導對話和合作，以中歐關係的穩定性應對國際形勢複雜變化；希望德方為中歐關係穩定健康發展發揮積極影響。

據中方發布，蕭茲表示，近年來德中關係發展非常好，雙方應傳承良好傳統，持續推進兩國關係良好發展勢頭。德方願同中方共同慶祝兩國建交50周年，保持各層級密切溝通往來，舉辦好新一輪德中政府磋商，就確保全球供應鏈穩定、宏觀經濟政策協調等重要議題開展對話，加強貿易投資、氣候變化、抗擊疫情、衛生醫療、教育文化等廣泛領域合作。德方歡迎中方致力於擴大高水平對外開放，這將給德方帶來更多機遇。德方願同中方加強多邊領域溝通協調，推動歐中關係積極發展。

習近平 供應鏈 蕭茲

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