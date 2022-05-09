我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

防Omicron效力差？中國疫苗出口跌97%

中國新聞組／北京9日電
日媒報導，聯合國兒童基金會統計顯示，中國製COVID-19疫苗上個月的出口量相較於去年9月顛峰期暴跌了97%。圖為中國科興疫苗。（中新社）
日媒報導，聯合國兒童基金會統計顯示，中國製COVID-19疫苗上個月的出口量相較於去年9月顛峰期暴跌了97%。圖為中國科興疫苗。（中新社）

日媒報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）統計顯示，中國製COVID-19疫苗上個月的出口量相較於去年9月顛峰期暴跌了97%，這可能是因預防變種病毒株Omicron的效力差。

日本經濟新聞報導，中國醫藥集團（Sinopharm）、科興控股生物技術（Sinovac Biotech）、康希諾生物（Cansino Biologics）等疫苗的出口量上個月總計678萬劑，相較於去年9月的2億2508萬劑，暴跌97%。英國分析公司Airfinity的數據也顯示中國製疫苗出口量暴跌的傾向。

報導說，這似乎可以解釋為中國製疫苗對於預防傳染力強的變種病毒株Omicron的效力，比歐美製疫苗差。

中央社報導，相較於中國製的疫苗，美國輝瑞與德國BioNTech生技公司共同研發的疫苗，上個月出口量5569萬劑，較去年9月降低71%，但出口量是中國製疫苗的8倍以上。美國莫德納疫苗去年4月出口量1649萬劑，雖較去年9月減少57%，但首度超過中國上述三家公司。

北京的諮詢公司Bridge Consulting表示，巴西和印尼的中國製疫苗採購合約2021年到期後就未再續約。

中國製疫苗出口量銳減對「疫苗外交」蒙上陰影。中國提供疫苗給開發中國家，逼這些國家在台灣問題上支持中國的主張。南美的蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）原本與台灣達成共識要設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），但中國表明要捐疫苗後，蓋亞那2021年2月取消設台灣辦公室。

在亞洲，疫情漸和緩之際，中國上海等地的疫情卻難平息。一名住在中國大連市的30多歲男性受訪時表示，原因之一是在中國本土只被允許使用效力低的國產疫苗。

疫苗 變種病毒 疫情

上一則

強制員工五一加班 中青寶董事長辭職由兒子接任

下一則

新聞評論／香港特首選舉後 至少盪出3圈漣漪

延伸閱讀

台灣青少年追加疫苗到了 BNT疫苗約185.7萬劑抵台

台灣青少年追加疫苗到了 BNT疫苗約185.7萬劑抵台
人體試驗告捷 泰國力拚年底前推出國產mRNA疫苗

人體試驗告捷 泰國力拚年底前推出國產mRNA疫苗
黑白集／醫院失守 指揮官還在嘴砲防疫

黑白集／醫院失守 指揮官還在嘴砲防疫
悲傷母親節 孕婦確診3天與胎兒雙亡

悲傷母親節 孕婦確診3天與胎兒雙亡

熱門新聞

有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩