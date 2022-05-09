防Omicron效力差？中國疫苗出口跌97%

日媒報導，聯合國兒童基金會統計顯示，中國製COVID-19疫苗上個月的出口量相較於去年9月顛峰期暴跌了97%。圖為中國科興疫苗。（中新社）

日媒報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）統計顯示，中國製COVID-19疫苗 上個月的出口量相較於去年9月顛峰期暴跌了97%，這可能是因預防變種病毒 株Omicron的效力差。

日本經濟新聞報導，中國醫藥集團（Sinopharm）、科興控股生物技術（Sinovac Biotech）、康希諾生物（Cansino Biologics）等疫苗的出口量上個月總計678萬劑，相較於去年9月的2億2508萬劑，暴跌97%。英國分析公司Airfinity的數據也顯示中國製疫苗出口量暴跌的傾向。

報導說，這似乎可以解釋為中國製疫苗對於預防傳染力強的變種病毒株Omicron的效力，比歐美製疫苗差。

中央社報導，相較於中國製的疫苗，美國輝瑞與德國BioNTech生技公司共同研發的疫苗，上個月出口量5569萬劑，較去年9月降低71%，但出口量是中國製疫苗的8倍以上。美國莫德納疫苗去年4月出口量1649萬劑，雖較去年9月減少57%，但首度超過中國上述三家公司。

北京的諮詢公司Bridge Consulting表示，巴西和印尼的中國製疫苗採購合約2021年到期後就未再續約。

中國製疫苗出口量銳減對「疫苗外交」蒙上陰影。中國提供疫苗給開發中國家，逼這些國家在台灣問題上支持中國的主張。南美的蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）原本與台灣達成共識要設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），但中國表明要捐疫苗後，蓋亞那2021年2月取消設台灣辦公室。

在亞洲，疫情 漸和緩之際，中國上海等地的疫情卻難平息。一名住在中國大連市的30多歲男性受訪時表示，原因之一是在中國本土只被允許使用效力低的國產疫苗。